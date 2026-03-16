Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Oscar 2026Elecciones BarçaElecciones Castilla y LeónRosalíaAlfombra rojaOliver LaxeJavier BardemMejores vestidos OscarsHuelga profesoresTiempo CatalunyaGuerra en IránFrancisca Cadenas
instagramlinkedin

Naciones Unidas

España presentará la candidatura de Luis Planas a la dirección de la FAO

"La decisión se tomará durante el verano de 2027", ha dicho el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas. / EP

EFE

Bruselas
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

España tiene previsto presentar la candidatura del actual ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, a la dirección de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), anunció este lunes el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares.

"Quiero anunciarles que España va a presentar la candidatura de Luis Planas a la dirección de la FAO. Es un proceso largo todavía, queda bastante, la decisión se tomará durante el verano de 2027", señaló Albares a su llegada a un Consejo de ministros europeos de Exteriores.

Añadió que la de Planas, que es también diputado por Córdoba, es "una candidatura española, pero que tiene vocación europea y que es también reflejo de la creencia que tiene España en el multilateralismo y en las Naciones Unidas en momentos en los que la seguridad alimentaria es algo absolutamente fundamental".

Noticias relacionadas

Desde agosto de 2019 el director general de la FAO es Qu Dongyu, primer ciudadano chino en dirigir esa organización. El 2 de julio de 2023 Qu Dongyu fue reelegido para un segundo mandato de cuatro años.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Pere, con depresión severa desde hace 20 años, pide la eutanasia por tercera vez: 'Mi vida no es digna, padezco un sufrimiento crónico e intratable
  2. Los asesinos de Francisca Cadenas la amordazaron, le ataron las manos y la desnudaron de cintura para abajo
  3. Varios drones impactan sobre el Aeropuerto Internacional de Kuwait
  4. Última encuesta de las elecciones en Castilla y León 2026: sondeos a pie de urna
  5. La Comisión Permanente del Poder Judicial rechaza archivar las diligencias sobre el juez Peinado que propone el Promotor de la Acción Disciplinaria
  6. La comisión catalana de la eutanasia resuelve que Pere, el vecino de Reus con una depresión severa, ha agotado 'todos los tratamientos': 'No hay posibilidad de curación ni de mejora
  7. La Aemet confirma la llegada de la borrasca Samuel y anuncia que hemos batido récord absoluto de frentes de gran impacto en el Mediterráneo
  8. Un pastor compra su propio rebaño para mantener viva la trashumancia en el Pla de l'Estany

Barcelona aspira a ampliar las obras contra la aluminosis en el Besòs hasta 720 pisos deteriorados en 2027

Barcelona aspira a ampliar las obras contra la aluminosis en el Besòs hasta 720 pisos deteriorados en 2027

“¿Alguien tiene RAM?" Valve intenta sortear la escasez de componentes para mantener el lanzamiento de Steam Machine

“¿Alguien tiene RAM?" Valve intenta sortear la escasez de componentes para mantener el lanzamiento de Steam Machine

DIRECTO | Israel anuncia una nueva oleada de ataques "a gran escala" en las ciudades iraníes de Teherán, Shiraz y Tabriz

DIRECTO | Israel anuncia una nueva oleada de ataques "a gran escala" en las ciudades iraníes de Teherán, Shiraz y Tabriz

El CSIC descubre que la diversidad genética de la merluza ha caído un 90%, lo que amenaza su futuro

El CSIC descubre que la diversidad genética de la merluza ha caído un 90%, lo que amenaza su futuro

Directo | Arranca la manifestación de profesores en Barcelona

Directo | Arranca la manifestación de profesores en Barcelona

Amazon lanza Prime Video Ultra: cuánto costará y qué cambia en la suscripción

Amazon lanza Prime Video Ultra: cuánto costará y qué cambia en la suscripción

Estrasburgo decidirá el día 23 si revisa la sentencia que declaró que no se vulneraron los derechos de los condenados del 'procés'

Estrasburgo decidirá el día 23 si revisa la sentencia que declaró que no se vulneraron los derechos de los condenados del 'procés'

La Diputación de Barcelona reconoce la sostenibilidad turística de 116 empresas del Baix Llobregat

La Diputación de Barcelona reconoce la sostenibilidad turística de 116 empresas del Baix Llobregat