Lujos
La sorprendente calle de oro que Dubái está construyendo en su nuevo distrito comercial
La ciudad emirato pretende ser el principal destino mundial para los negocios y el turismo de alto nivel
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La Oficina de Medios del Gobierno de Dubái hizo público el pasado enero la construcción de un nuevo proyecto urbanístico para la ciudad, cuyas obras ya han sido inauguradas.
La promotora inmobiliaria Ithra Dubái ha lanzado un diseño que sigue el concepto de lujo, modernidad y arquitectura futurística de la ciudad de Emiratos Árabes.
Revestida de oro
El proyecto lleva el nombre de Gold Street (Calle de oro, en castellano) situada dentro del nuevo Distrito del Oro de Dubái, un complejo dedicado al negocio del oro y la joyería.
Será una calle temática inspirada en el metal precioso y cuyo pavimento será hecho a base de él, con el objetivo de “consolidar la ciudad como principal destino mundial para el comercio de oro y joyería”, según explican las autoridades.
El Distrito del Oro está pensado como un complejo especializado para reunir a más de 1.000 locales minoristas vinculados al mundo del oro, la joyería, la perfumería, la cosmética y el estilo de vida.
La tienda más grande de Oriente Medio
En este espacio también se ha planeado construir una tienda de aproximadamente 2.230 metros cuadrados, convirtiéndose así en la más grande de todo Oriente Medio.
El Distrito del Oro de Dubái pretende también ofrecer una amplia oferta comercial y turística, con más de 1.000 habitaciones distribuidas en seis hoteles. Esta propuesta facilita la visita de turistas internacionales, además de compradores y socios comerciales.
Según informa la Oficina de Medios del Gobierno, Mohammad Ali Rashed Lootah, presidente y director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Dubái, “el Distrito marca un hito crucial para el comercio internacional, ofreciendo a los inversores y participantes del mercado un acceso inigualable a uno de los centros de comercio de oro más activos y confiables del mundo”.
El oro como símbolo de la ciudad emirato
El director ejecutivo de Dubái Festivals and Retail Establishment (DFRE), Ahmed Al Khaja, ha explicado el porqué han decidido revestir esta calle entera con el metal precioso dorado: “El oro está profundamente arraigado en el tejido cultural y comercial de Dubái, simbolizando nuestra herencia, prosperidad y perdurable espíritu emprendedor”.
Este proyecto, que se enmarca dentro de la regeneración del histórico barrio de Deira, conocido por su tradicional mercado de oro, se ha basado en la cooperación entre el sector público y privado, siempre con el objetivo de consolidar la ciudad emirato como referente global en comercio, innovación y turismo de alto standing.
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