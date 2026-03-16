Bondalti se hace con más del 50% de Ercros tras superar con su opa el mínimo de aceptación

La portuguesa Bondalti ha logrado superar el porcentaje mínimo de aceptación de la oferta pública de adquisición de acciones (OPA) que lanzó sobre Ercros a un precio de 3,505 euros por acción.

Así lo ha informado la compañía en la mañana de este lunes a través de un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). La información preliminar facilitada por Banco Santander, banco agente de la OPA, apunta a que el nivel de aceptación de la operación "ha sido superior al 50% de los derechos de voto efectivos de Ercros".

"Dichos resultados tienen carácter preliminar, siendo el resultado definitivo y oficial el que la CNMV publique dentro del plazo correspondiente", ha remarcado la compañía portuguesa.

El pasado 13 de marzo, la opa sobre Ercros afrontaba su último día. Durante las jornadas previas al fin del plazo de aceptación de la oferta, tal y como informó EL PERIÓDICO, varios inversores se adherieron a la propuesta de Bondalti. El último en hacerlo fue el abogado Víctor Manuel Rodríguez, primer accionista de Ercros, con un 6,28% del capital.

Así, la decisión de Rodríguez siguió la estela de otros accionistas de la compañía química, como los fondos ODDO BHF (4,9%), Yosemite (1%) y Mainberg (1%).

Hasta el último momento, Ercros había rechazado la opa de Bondalti. La compañía química española había apelado a la confianza de los accionistas en "un proyecto que ya conocen" para que rechazaran la OPA de la firma portuguesa, alegando que la oferta se había realizado en "una fase coyuntural de debilidad de mercado", en la que no era aconsejable vender.

"Vender ahora implicaría renunciar a participar en la previsible recuperación del valor de las acciones. Ercros cuenta con los activos, la experiencia y el capital humano necesario para seguir generando valor", defendió la química española, añadiendo que los vendedores "no tendrán acceso a las sinergias y beneficios futuros de la operación".

El presidente de Bonalti, João de Mello, explicó en una entrevista a EL PERIÓDICO, que la operación "busca crear un campeón europeo en el sector químico" y se mostró absolutamente convencido que conseguirían el mínimo de aceptación para que la operación fructifique, que situó en más del 50% "para poder tener el control". Según los cálculos de Bondalti, la unión de las dos empresas permitirá entre 10 y 12 millones de euros de ahorro en sinergias incorporadas a partir del quinto año. Bondalti también ha dejado claro que se propone excluir a Ercros de cotización.