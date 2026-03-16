Empresas
Antonio Asensio Mosbah entra en el consejo de Antai Ventures
El empresario se une a la incubadora de 'start-ups' fundada por Gerard Olivé y Miguel Vicente
El Sabadell y Antai lazan un fondo de fondos de capital riesgo con el objetivo de llegar a 100 millones
El empresario Antonio Asensio Mosbah ha entrado en el consejo de administración de la incubadora de 'start-ups' Antai Ventures, fundada por los emprendedores Gerard Olivé y Miguel Vicente. Según ha podido constatar EL PERIÓDICO en el 'Boletín Oficial del Registro Mercantil', Asensio Mosbah se incorpora en calidad de consejero a Antai Ventures junto con el fondo Black Label Equity, propiedad del empresario Alexandre Pierron-Darbonne, expropietario de la productora de fresas Planasa. Antai Ventures ve, así mismo, cómo Veyron Capital y el emprendedor Cristian Pascual Forcada (Mediktor) abandonan el órgano directivo.
Asensio Mosbah, nacido en Barcelona en 1981, es hijo del fundador del Grupo Zeta, Antonio Asensio, fallecido en 2001. Fue presidente del consejo de administración del Grupo Zeta desde 2009, en sustitución de Francisco Matosas, hasta 2019, cuando Prensa Ibérica, editora de EL PERIÓDICO y 'Sport', entre otros medios, adquirió la empresa.
Asensio Mosbah estuvo vinculado al mundo editorial durante años y con el tiempo dio el salto a proyectos audiovisuales con Zeta Audiovisual, que opera con la marca Zeta Studios. Esta productora ha sido responsable de la serie 'Élite', emitida en Netflix y que se cuenta entre sus apuestas más exitosas. También está detrás de 'En el otro barrio', 'Cuando nadie nos ve', '¡García!' o 'Reyes de la noche'.
Contactadas por este diario, fuentes de Antai Ventures han confirmado estas novedades en su consejo de administración, aunque no han detallado a qué responden estos cambios.
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