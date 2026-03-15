De la máquina de café a la marca con alma

En un contexto empresarial cada vez más marcado por la innovación, la sostenibilidad y el impacto social, la figura de Berti Barber (Gandia, 1981) se ha consolidado como una de las voces más representativas del nuevo liderazgo empresarial en el sector del 'vending'. Directiva, empresaria, cofundadora y responsable de marketing de la firma valenciana Teika, Barber forma parte de una generación que ha sabido transformar empresas familiares tradicionales en proyectos adaptados a los retos del siglo XXI.

Licenciada en Administración y Dirección de Empresas en la Universitat Jaume I de Castellón, con dos títulos máster (uno en Marketing Digital en la Universidad de Reykjavik, Islandia, y un MBA en la Universidad de Bremen, Alemania), Barber pertenece a la segunda generación de una empresa familiar, cuya historia se remonta a los años 70. Fue entonces cuando su padre fundó Cafemax, compañía pionera en la introducción y expansión de máquinas automáticas de café y alimentación en España. En un momento en el que el 'vending' comenzaba a abrirse paso, Cafemax supo consolidarse como una empresa sólida en el sector. Hoy rebautizada como Teika, cuenta con más de 15.000 máquinas repartidas por toda España y un volumen de facturación de 46 millones de euros al año.

"Nuestro padre, recién titulados de la universidad, nos abrió [a su hermano Nicolás y a ella] las puertas de la empresa y dejó que pusiéramos en la compañía toda la innovación y la formación que habíamos adquirido", explica.

Transformación estratégica

De la mano de los hermanos, la firma comenzó a impulsar una profunda transformación estratégica del negocio. Su objetivo era adaptar el modelo tradicional de 'vending' a las nuevas demandas del consumidor y a un entorno empresarial cada vez más competitivo y digitalizado. Como responsable de marketing, Berti ha estado detrás de alguna de las iniciativas que más han marcado el camino de la empresa hacia su transformación como servicio innovador orientado a la experiencia del usuario, la alimentación saludable y la sostenibilidad.

Precisamente, la sostenibilidad es uno de los pilares en los que reposa la filosofía empresarial -y personal- de la cofundadora de Teika. "La sostenibilidad es fundamental para nosotros, y desde mi punto de vista personal, soy una persona altamente sostenible e intento que esa sensibilidad esté en todos los procedimientos de la empresa", cuenta.

Objetivo: 'humanizar' la máquina ¿Quién no se ha tomado un breve descanso en su jornada laboral ante una máquina de café? Ese pequeño momento de relax es para Berti Barber una de las oportunidades más interesantes. Cree que esos minutos -"un momento chulo para compartir con los compañeros", dice-, es un acicate para la empresa para "cuidar la máquina, cuidar el producto, y la atención al cliente", cuenta Barber. "Es lo mínimo que tenemos que hacer para que nuestros clientes, cuando se toman ese descanso, realmente estén a gusto". Es una filosofía que siempre "hemos tenido muy presente". "Queremos humanizar la experiencia de la máquina, que 'a priori' es algo muy frío. Hemos trabajado incansablemente en eso", asegura. Una prueba de ello -y de lo que se muestra especialmente satisfecha- es de haber posicionado la marca Teika entre los clientes.

Cuando se le pregunta sobre qué asuntos se siente más orgullosa no lo duda. "Haber creado una marca de 'vending' reconocida y humana (esto viniendo de un sector como el de las máquinas automáticas tiene mucho valor). También haber definido y haber luchado por valores como la cercanía, la igualdad, las personas, la sostenibilidad y la innovación como ejes vertebradores de la marca", explica.

Barber, con algunas de las máquinas históricas de Cafemax. / Perales Iborra

Además, Berti está detrás de algunas de las campañas con más "corazón" de la empresa: 'Juegan ellas, ganamos todos', una iniciativa que pretende fomentar y dar visibilidad a las mujeres en distintos deportes. "Es una da las acciones que más me enorgullece porque impacta directamente en la sociedad y lucha por una causa real que es la mayor visualización de la mujer en el ámbito deportivo", dice.

Bienestar de la sociedad

De este modo, uno de los rasgos más distintivos del liderazgo de Berti Barber es su apuesta por integrar la responsabilidad social dentro de la estrategia de marca. Para Barber, la empresa no debe limitarse a generar beneficios económicos, sino que también debe contribuir activamente al bienestar de la sociedad en la que opera. Su trabajo, entre otros aspectos, se ha centrado en modernizar la imagen de la compañía, fortalecer su presencia de marca y desarrollar iniciativas que conecten la actividad empresarial con valores sociales y ambientales.

Así, uno de los aspectos que Barber ha impulsado con mayor intensidad es la introducción de productos más saludables y frescos en las máquinas expendedoras. Frente a la imagen tradicional del 'vending' asociada a productos ultraprocesados, Teika ha apostado por ampliar la oferta con opciones de mayor calidad nutricional, adaptándose así a los cambios en los hábitos de consumo. "La tendencia, y me alegro muchísimo por ello, es que cada vez intentamos comer mejor y cuidarnos más".

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Aficiones

Berti Barber es de esas personas que sabe aprovechar cada vivencia como una oportunidad de crecimiento. Su formación en el extranjero ha tenido un impacto a futuro más positivo que cualquier otra experiencia. "En Islandia me di cuenta de que el modelo empresarial permite llevar una vida personal, a parte de la profesional". Una vida personal que para Berti pasa por "viajar, los libros, la fotografía, disfrutar de la naturaleza y compartir las cosas buenas de la vida" con la gente que quiere.