La IA puede evitar más de 100.000 robos e intrusiones al año: así es el nuevo ‘vigilante jurado’ digital

La seguridad física tradicional está perdiendo la batalla contra el crimen organizado, pero en la tecnología ha encontrado un aliado definitivo. La irrupción de la inteligencia artificial (IA) aplicada a la videovigilancia está logrando lo que años de patrullas no pudieron: una eficacia casi total en la prevención de intrusiones en entornos complejos.

La compañía BauWatch, líder en soluciones digitales móviles de vigilancia, ha revelado que su sistema de IA ya consigue evitar más de 113.000 intrusiones anuales en proyectos europeos. Esta tecnología no descansa, no parpadea y, sobre todo, es capaz de distinguir entre una amenaza real y un factor externo irrelevante.

Eficacia del 99%

Uno de los grandes problemas de la vigilancia remota era la saturación por falsas alertas provocadas por animales o condiciones climáticas. El software avanzado de BauWatch ha marcado un punto de inflexión al filtrar el 99% de los falsos positivos y decir así adiós a las falsas alarmas.

El funcionamiento de este llamado “vigilante digital” combina varios elementos de vanguardia:

Detección algorítmica: la IA analiza patrones de movimiento para identificar humanos o vehículos sospechosos. Disuasión activa: el sistema cuenta con megafonía y luces de alta intensidad que se activan antes de que el delincuente toque el material. Verificación humana: si la IA confirma el riesgo, la señal viaja en milisegundos a una Central Receptora de Alarmas (CRA) para avisar a la policía.

Esta tecnología es especialmente útil en proyectos temporales o remotos, como parques solares o nuevas urbanizaciones, donde instalar cámaras fijas o mantener personal las 24 horas es económicamente inviable.

El futuro de la seguridad es móvil

Frente a la tecnificación de las bandas criminales, que ya emplean drones e inhibidores, la respuesta industrial son las torres de vigilancia móviles. Estas unidades son autónomas y se despliegan en minutos, creando un perímetro digital que se adapta al avance de la obra.

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Como señala el informe sectorial de la compañía, la seguridad ha dejado de ser una cuestión de “poner vallas” para convertirse en un desafío de gestión de datos. En un entorno donde el 75% de los empresarios cree que se enfrenta a delincuentes profesionales, la IA no es ya un lujo, sino la única herramienta capaz de garantizar que los proyectos lleguen a término en la era digital.