Caldos Gallo da el salto a EEUU de la mano del chef José Andrés, a pesar de la incertidumbre internacional

Con 80 años de historia, una facturación que el año pasado alcanzó los 226 millones de euros, cuatro fábricas y una plantilla de 706 trabajadores, el grupo Gallo se encuentra en estos momentos a punto de dar un nuevo (y ambicioso) salto cualitativo: vender sus productos, en concreto sus caldos, al mercado norteamericano. No ha sido una decisión fácil, admite la compañía, especialmente en un momento en el que el contexto internacional no es precisamente el más propicio y cuando las relaciones políticas y comerciales con Estados Unidos no son tampoco las más fluidas. La empresa catalana, que ya exporta sus pastas, sus salsas y sus platos preparados -estos últimos bajo la marca Ta-Tung- a medio centenar de países ha buscado al chef José Andrés como aliado para su aventura al otro lado del Atlántico.

"Es una oportunidad importante, pero que ha implicado superar exigencias regulatorias específicas para las que nos hemos tenido que adaptar", explica Chelo Domínguez, directora de Márketing y Comunicación de Gallo, que no oculta su satisfacción ante el hecho de que el prestigioso cocinero haya elegido sus productos para explicar a los estadounidenses cómo se come en España.

La distribución comenzará en cadenas regionales de Estados Unidos, con especial foco inicial en el Grupo Kroger. Las primeras implantaciones tendrán lugar en Mariano’s (Chicago), donde José Andrés ya ha presentado el producto, incluyendo degustaciones con clientes. Los tres productos elegidos son el caldo de pollo, el de verduras y el de marisco, que a lo largo de este año irán llegando también a la cadena de supermercados Harris Teeter.

Aspecto de los caldos que el grupo Gallo comercializará en Estados Unidos, en colaboración con el chef José Andrés. / Grupo Gallo

Aunque los fabrica desde 2022, el grupo ha apostado fuerte en los últimos tiempos por su línea de caldos. Lo ha hecho con una potente campaña publicitaria en la que, además de contar al consumidor cuáles son las propiedades de su producto, insiste en una idea clave: es el único del mercado que contiene un 33% de pollo, frente a los porcentajes más bajos de las marcas competidoras. Aneto, por ejemplo, afirma que el suyo lleva un 22%, pero los hay que llegan a estar por debajo del 1%. "El proceso de elaboración con el que trabajamos aquí nos permite obtener todo el sabor de ese pollo y también de las verduras, que se trocean en nuestra propia planta, para que mantengan hasta el último momento sus propiedades", detalla Domínguez. Los huesos y la carne se compran a un proveedor de Lleida y las zanahorias, puerros, cebollas y apio se adquieren a agricultores de Tarragona y la Comunitat Valenciana, agrega Montse Tort, directora de la fábrica donde se prepara el producto, situada en Granollers, al norte de Barcelona.

La clave de todo es la olla en la que se desarrolla la cocción, una máquina diseñada por los ingenieros de la casa, con capacidad para 13.000 litros de líquido y que elabora el caldo durante entre dos y tres horas. Lo que se aplica, prosigue la jefa de Comunicación de la empresa, "es un sistema de infusión que extrae los nutrientes y sabores de las materias primas que se introducen, siempre productos frescos". Y eso, a diferencia de los métodos utilizados por otros fabricantes, es lo que permite, afirma Domínguez, "que el de Gallo sea un caldo con propiedades nutricionales y organolépticas similares al que se hace en casa". Otro de los principales competidores, Gallina Blanca, que dice que sus productos contienen un 31% de pollo, "utilizan, en cambio, un proceso de elaboración mixto, lo que significa que hay una parte que se produce a partir de ingredientes concentrados o deshidratados".

Unos operarios preparan los contenedores de carne de pollo que serán vertidos en la olla para fabricar caldos en la fábrica de Grupo Gallo en Granollers (Barcelona). / Grupo Gallo

Una inversión de 17 millones

Además de la marca propia, la de fabricante, Gallo cocina en su factoría de Granollers caldos para una docena de marcas blancas o de distribución, en la mayoría de los casos con contenidos de pollo que se reducen al 19%. Es una solución, admite la directora de Márketing, para amortizar la inversión de 17 millones de euros que se hizo hace cuatro años en el diseño y construcción de la gran olla, "capaz de producir de 340.000 litros semanales y en la que trabajan 124 personas en distintos turnos y cometidos", detalla Tort.

Y es que el consumo de caldo envasado es una tendencia al alza en España. Según los datos de la compañía, en una década el producto se ha convertido en un habitual en las despensas, de manera que, mientras en 2014 el 70% de los hogares elaboraba caldo en casa, en 2024 la cifra se redujo al 35%. Dentro de este segmento, el de pollo concentra cerca del 60% de las ventas. "Uno de los problemas es que bajo la misma denominación conviven elaboraciones muy distintas, porque la normativa actual, que data de 1999, lo permite", lamenta Domínguez. Por ello, la compañía trabaja con los ministerios de Agricultura y de Consumo, así como a través de los grupos políticos en el Senado, para un cambio normativo "que permita distinguir claramente los distintos tipos de caldo en el mercado", explica la directiva.