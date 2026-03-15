Contabilidad y realidad

El dinero conseguido en Cuba, especialmente durante el siglo XIX y principios del XX, fue el germen de numerosas empresas que marcaron el desarrollo económico de España durante décadas. Ganancias procedentes del azúcar y el comercio, sobre todo, regresaron a la Península y se destinaron a industrias, bancos y negocios familiares. Su inversión transformó ciudades y consolidó apellidos empresariales.

Una de aquellos capitales fue el de Marcos Fernández González, quien utilizó los ahorros que amasó en la isla para hacerse tratante de ganado. Su hijo Antonio Fernández Fernández, más conocido como Antón de Marcos (1876-1931), también ganó mucho dinero con el tráfico de reses, un negocio que continuaron después sus tres hijos y su hija: Antonio, José, Manuel y Concepción Fernández López. En 1935, los hermanos iniciaron en Mérida un proceso de comercialización de carne en conserva. Se convirtieron así en proveedores únicos del Ejército rebelde durante la Guerra Civil y después del Ejercito alemán durante la Segunda Guerra Mundial. Con los beneficios crearon varias industrias en Galicia, entre ellas Zeltia en 1939 y Pescanova en 1960, y efectuaron además importantes donaciones filantrópicas.

José Fernández López (1904-1986), el segundo hijo de Antonio, se encargó de gestionar los negocios de comercialización de carne. Entre otras firmas, creó la empresa La Corchera Extremeña SA. También introdujo el kiwi en España y fundó lo que hoy es Kiwi España SA. Contrajo matrimonio con María del Rosario Sousa-Faro Sanjurjo y tuvo seis hijos: José María, María de la Paloma, Luis Carlos, Manuel María, María Margarita y Fernando.

José María, químico e MBA IESE nacido en 1945, fundó en 1986 PharmaMar, que en 2015 se fusiona con su matriz Zeltia y pasó a cotizar en bolsa. Durante la covid-19, esta compañía desarrolló un fármaco que la Agencia Europea del Medicamento rechazó, aunque posteriormente la Comisión Europea abrió la puerta a una posible revaluación. A nivel personal, apareció en una lista de falsos vacunados de tercera dosis para poder viajar.

Referente mundial

Manuel, físico nacido en 1951, se incorporó a Pescanova en 1977. En 1978 fue nombrado director general, y en 1980 -con solo 29 años-, presidente. Impulsó la expansión internacional de la firma y su salida a bolsa en 1985. Bajo su dirección, Pescanova se convirtió en un gran grupo multinacional, referente en el sector de productos del mar. Se granjeó una fama de gestor eficaz, intachable empresario y mecenas de la cultura, aunque en 1995 la Xunta de Galicia tuvo que entregar 42 millones a la compañía para superar tensiones financieras a cambio de que no vendiera la marca, considerada clave en la comunidad. En 1996, abandonó el consejo de administración y posteriormente los dos hermanos intercambiaron acciones y se separaron.

La prohibición, en 2005 y por parte del Ejecutivo gallego, de una piscifactoría en un espacio protegido llevó el proyecto a Portugal en 2009, con una inversión de 140 millones. Años después, en 2011, la Xunta canceló, dicen que gracias a una llamada telefónica de Manuel, la instalación de una depuradora cerca de una de sus piscifactorías.

En 2012, Pescanova reportó beneficios de 36,6 millones y una deuda financiera de 1.034 millones. En febrero de 2013, anunció que no iba a presentar las cuentas del ejercicio anterior, alegando «discrepancias» contables. Poco después se declaró en concurso de acreedores, revelando una deuda financiera de más de 3.600 millones y pérdidas ocultas de aproximadamente 800 millones. Su valor en bolsa era de 500 millones y tenía más de 10.000 empleos directos. El grupo Damm, de la familia Carceller, era uno de sus accionistas de referencia.

El informe forense de la auditora KPMG detectó manipulaciones contables mediante la creación de un entramado de sociedades instrumentales y la emisión de facturas falsas, todo un escándalo. Manuel dimitió y presentó una demanda por despido improcedente argumentando que había trabajado como empleado por cuenta ajena, al margen de su cargo en el consejo de administración. Entre diciembre de 2012 y febrero de 2013, vendió la mitad de su 15% de acciones de Pescanova, obteniendo 31,5 millones, sin informar al supervisor bursátil ni a los accionistas.

En mayo de 2014, se levantó el concurso mediante la creación de Nueva Pescanova, cuyos principales accionistas son los propios acreedores, que asumieron los activos, las operaciones y las filiales viables. Su abogado culpó al auditor, a la CNMV y a Damm de la crisis, argumentando que Manuel evitó la liquidación presentando el concurso. En 2023, el Tribunal Supremo lo condenó a seis años, y le impuso una indemnización de 125 millones, con responsabilidad subsidiaria de Pescanova. Nueva Pescanova puede acabar siendo la pagadora.

La mujer de Manuel, María del Rosario Andrade Detrell, es administradora única de Kiwi España desde febrero de 2022. Fue absuelta, junto con sus hijos, de los delitos de blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública de los que estaba acusada por ocultar presuntamente 2,6 millones en cuentas de Andorra.

Varias lecciones

Esta historia de una saga familiar empresaria más que centenaria permite reflexionar sobre varias cuestiones. La importancia del capital relacional como posible motor de crecimiento. Que realidad y contabilidad no siempre coinciden: una empresa aparentemente solvente puede ocultar una realidad financiera insostenible. Que los mecanismos de control, como el consejo de administración y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) pueden fallar. La existencia de hechos que, a agua pasada, se ven claramente como indicadores avanzados de la situación final.