Rut Pérez, madre de dos hijos viviendo en casa de la abuela: "Quiero un piso para mis hijos o acabaremos durmiendo en el coche"

Una familia de Figueres denuncia que vive una situación límite de vivienda. Desde hace tres años, los padres y sus dos hijos comparten una única habitación en casa de la abuela materna, y desde enero el padre duerme en el coche por dificultades familiares. A pesar de tener ahora un contrato de trabajo, aseguran que no pueden acceder a un piso y reclaman una solución urgente de vivienda.

¿Cuál es la situación actual de usted y su familia?

Hace tres años que somos cuatro en una habitación: yo, mi marido y mis dos hijos. El mayor tiene ocho años y necesita su espacio para estudiar, para hacer los deberes, para tener un poco de intimidad. El pequeño tiene cuatro años. Ahora mismo la situación es aún más dura: mi marido duerme en el coche desde el 7 de enero. Mi madre vive en un piso de dos habitaciones con su pareja. Nosotros cuatro ocupamos la otra habitación. Ella nos quiere ayudar, como cualquier madre ayudaría a su hija, pero no puede mantenernos. Tiene sus gastos y la convivencia ya se ha hecho insostenible. No hay espacio y la tensión es constante. Las asistentes sociales me dicen que, como estoy empadronada en casa de mi madre, no tengo derecho a ayudas. Pero eso no quiere decir que ella nos pueda mantener. No cobro ninguna ayuda: ni paro, ni renta garantizada, ni ninguna prestación para los niños. Solo recibo 130 euros cada seis meses de la Seguridad Social por mis hijos. Esto no cubre nada.

¿No tiene ningún ingreso?

Yo trabajo como peluquera canina cuando me sale algún cliente, pero es un trabajo esporádico. Nos dicen constantemente: "Busca trabajo, busca trabajo". Pero encontrar un trabajo compatible con los horarios escolares de mis hijos es muy difícil, si no tienes a nadie que los pueda recoger. Mi marido ahora ha conseguido un contrato fijo en Amazon y cobra unos 1.500 euros al mes. Pero eso tampoco nos ayuda a encontrar un piso: las agencias y los propietarios nos piden un año de antigüedad laboral para alquilarnos. Hasta que no lo tenga, nadie nos quiere alquilar. Es como si el sistema nos bloqueara por todas partes.

¿Cómo es el día a día para usted y para sus hijos?

El mayor duerme en un colchón al lado de la cama. El pequeño duerme con nosotros en la cama de matrimonio. Mi marido, como he dicho, ahora mismo duerme en el coche. Intentamos mantener una rutina normal para los niños. Van a la escuela, comen bien, hacen actividades. Su profesora y la psicóloga dicen que están bien, que son niños felices. Yo hago todo lo posible para que vivan con la máxima normalidad. Pero cada día me hacen la misma pregunta: "Mamá, cuándo tendremos casa?". Y yo no sé qué responder.

Hace tres años que busca piso. ¿Qué ha encontrado?

He buscado en todas partes: en Figueres, en Vilafant, en Fortià, en Lladó… El piso más barato que he encontrado cuesta unos 690 euros al mes. Hay de 790 euros. Si pago eso, con el sueldo de mi marido, después no nos queda para pagar luz, agua o comida. Con 1.500 euros para cuatro personas no se puede vivir. Si pagas 500 o 600 euros de alquiler, a final de mes tienes que escoger entre pagar los servicios o comprar comida. Yo no pido nada gratis. Pido un alquiler social que se adapte a nuestros ingresos. Si no hay pisos disponibles, al menos que nos pongan en un hotel temporalmente hasta que encuentren una solución. Ahora mismo mi situación es una emergencia. Si no encuentro nada en menos de 20 días, acabaremos durmiendo en el coche. He ido al Ayuntamiento de Figueres, he pedido hablar con el alcalde, pero no he recibido respuesta, dicen que ya me llamarán.

¿También han estado a punto de estafarla con un alquiler?

Busco en todas partes, el otro día casi me estafan a causa de la desesperación que tenía. Contesté a un anuncio de un portal inmobiliario, un anuncio que era falso; suerte que me di cuenta porque, si no, habría perdido lo poco que he ahorrado para poder alquilar piso cuando lo encuentre. Pero ni las agencias ni los particulares quieren alquilar si no acreditas un año de contrato y es normal. Has ahorrado toda la vida para comprarte un piso para que después venga alguien y lo ocupe.

¿Alguna vez ha tenido acceso a un alquiler social del Ayuntamiento?

No. Nunca. La última vez que tuvimos un piso fue durante la pandemia. Lo alquilamos a través de una agencia. En aquel momento yo trabajaba a media jornada, porque ya tenía un hijo y estaba embarazada del segundo. A mi marido lo despidieron del trabajo en aquel momento, porque la empresa no quería pagarle la baja de paternidad. Nos acabaron echando de aquel piso. Después acabamos en un piso de un banco. Era una situación muy precaria: alguien te abre la puerta y te vende las llaves, pagando unos 1.000 euros. Después, si el banco quiere, te pueden hacer un alquiler social. Yo lo conseguí.

A partir de aquí, ¿qué pasó?

Empezaron a intimidarnos gente del barrio, porque querían utilizar el piso para plantar marihuana. No me sentía segura y me fui con mis hijos. Fuimos a Huelva, a casa de mi suegra, pero tampoco nos pudimos quedar. Tuve que pasar un mes en un hotel con mis hijos. Cuando volvimos a Figueres, la única opción fue ir a casa de mi madre.

¿Qué respuesta recibe de los servicios sociales?

Hace tres años que voy a servicios sociales. Cada vez que voy, me abren un expediente. Cuando encuentro un trabajo temporal, lo cierran. Y después vuelvo a empezar de cero. No veo empatía. Solo normas. El jueves pasado tuve una cita y me sentí más atacada que ayudada. Yo lo que pido es entrar en la mesa de emergencia por vivienda. Pero me dicen que con el sueldo de mi marido superamos el umbral económico. Aun así, me dijeron que en una semana o semana y media me llamarán para ver si cumplimos los requisitos. Mientras tanto, nuestra situación es desesperada. Además, sufro ansiedad, agorafobia y ataques de pánico. Estoy en seguimiento con salud mental. Durante un tiempo casi no podía salir de casa, si no era con el perro, ahora estoy mejor. Pero no he tenido una vida fácil, solo pido vivir con tranquilidad.

¿Qué otros problemas se ha encontrado ahora?

Hace un tiempo, cuando vivíamos en un piso en la calle Doctor Ferran, un mes no pudimos pagar y nos echaron con la excusa de que entrarían familiares. Ahora nos ha llegado una carta de Hacienda porque hay una deuda de más de 400 euros de agua. El contador estaba a nombre de mi marido, pero nosotros ya no vivíamos allí ni estábamos empadronados en ese piso. Hemos llamado a la agencia y nos han dicho que no pueden hacer nada. Todo esto solo añade más presión a una situación que ya es muy difícil.

¿Qué opciones tiene para encontrar trabajo?

Puedo trabajar de mañanas o de noche, pero no puedo hacer horarios partidos porque no tengo a nadie que recoja a mis hijos de la escuela. He trabajado en bares, pero incluso he tenido que pelearme para que me hicieran un contrato. Uno de los últimos trabajos que tuve fue en un bar. Tuve que amenazar con denunciar para que me hicieran contrato. Me lo hicieron, pero al cabo de tres meses me despidieron porque no les salía a cuenta tenerme asegurada. También estoy apuntada a todas las empresas de trabajo temporal. La Cruz Roja me avisa cuando ve alguna oferta laboral y me apunta, pero de momento no he conseguido ningún trabajo con nómina. Me dijeron que fuera a los Caputxins, donde hay personas que ayudan a encontrar trabajo. También me han dado un papel para ir a la tienda Roba Amiga de Figueres, pero allí el horario es partido. En Amazon, me ofrecieron un contrato de noche, pero cuando empecé me pusieron turnos rotativos, cosa que no puedo asumir con dos hijos pequeños. Muchas veces me dicen que busque una canguro. Pero si pago una canguro, ¿para qué trabajo?

¿Ha recibido o recibe ayuda de entidades sociales de la ciudad?

La Cruz Roja me ayuda sobre todo a buscar trabajo. Mi hijo va al PACEM y desde allí avisaron a servicios sociales porque no tenemos vivienda. Gracias a eso conseguí la cita que tuve el jueves pasado. También, como ya he dicho, me han derivado a los Caputxins. Pero la realidad es que mi expediente en servicios sociales se ha cerrado en algún momento sin que yo lo supiera. Desde Càritas, me han ofrecido una cita de urgencia para ayudarme, pero hasta ahora sobre todo he tenido apoyo de La Xarxa de l’Alt Empordà, que me han ofrecido comida cuando no tenía y un año, que no tenía dinero para comprar regalos de Navidad para mis hijos, los pude ir a buscar allí. Hacen un gran trabajo.

¿Cómo se siente ahora mismo?

Desesperada. Si el día 20 de este mes no tengo una respuesta, me plantaré con una tienda de campaña delante de los servicios sociales. No vengo aquí a dar pena ni a llorar. Vengo a exigir una solución habitacional digna para mi familia. Es un derecho que nos corresponde. Mi situación es de emergencia extrema. A mí y a mis hijos nos quedan menos de 30 días antes de poder acabar durmiendo con mi marido en el coche. Sé que hay recursos. Sé que se han adjudicado viviendas a familias que están en mejor situación que nosotros. Por eso ya no me sirve oír siempre la misma respuesta: "No hay pisos". Ya he explicado a Servicios Sociales que, si nadie nos ayuda, acabaremos todos durmiendo en el coche y me han dicho que me quitarían a los niños, si eso pasa. Yo les he dicho que, si eso pasa, es porque ellos no están haciendo bien su trabajo. Paseo por Figueres y sé que hay bloques vacíos, veo pisos vacíos. Cada vez que paso delante de un portal cerrado o de un piso con el cartel de alquiler, mi sensación de impotencia crece. También cuando veo otras familias acceder a alquileres sociales sin saber exactamente por qué a mí no me llega nunca esa oportunidad. A veces me pregunto si tengo que empezar a ser maleducada o hacer las cosas mal como hacen otras personas para recibir atención.

¿Qué mensaje quiere transmitir con esta entrevista?

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Que la situación de muchas familias con ingresos bajos es desesperada. No se trata de querer vivir sin trabajar, ni cobrando ayudas. El problema es que, con sueldos bajos y sin acceso a la vivienda social o a ayudas, muchas familias acabamos en la calle o durmiendo en el coche. Necesitamos soluciones reales. Y las necesitamos rápidamente.