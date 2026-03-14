Antonio Deus, transportista autónomo: "Llenar el depósito de la furgoneta me cuesta 400 euros más al mes, acabaré trabajando para el de la gasolinera"

Antonio Deus tiene una pequeña empresa de transporte. Cuenta que se levanta cada mañana a las 4.45 horas, se pone al volante de una de sus cuatro furgonetas –el resto se las llevan asalariados- y se pasa once horas repartiendo. “Hay días que no puedo parar ni a ir al baño”, afirma. Opera con los márgenes tan justos que cualquier imprevisto, como una avería en un vehículo, le puede dejar semanas sin más ingresos que los necesarios para cubrir costes. Y la guerra de Irán es más que un ‘imprevisto’.

“Cuando Rusia invadió Ucrania me pasé dos meses trabajando gratis, la subida de los precios de la gasolina se me comió todo el beneficio”, recuerda. Ahora, tras dos semanas desde que Estados Unidos e Israel empezaron a bombardear Irán, ya ha visto como el precio de los carburantes se le ha vuelto a disparar. Los combustibles han experimentado encarecimientos récord. De media, el gasóleo se ha disparado un 14% y la gasolina, casi un 8%. "Llenar el depósito de cada furgoneta hoy me cuesta 400 euros más al mes por furgoneta de lo que me costaba hace unos días, acabaré trabajando para el de la gasolinera", se teme.

Antonio Deus, transportista autónomo, al finalizar su jornada laboral mientras descarga mercancía. / MANU MITRU / EPC

Los economistas anticipan que la escalada de precios de la energía tendrá a medio plazo un efecto disparador de la inflación para el conjunto de la economía. Pero autónomos como Deus, que se dedica a transportar material de oficina y piezas de automóvil, no han tenido que esperar a esos ‘efectos de segunda ronda’ para notar el impacto ya en su bolsillo.

El Gobierno tiene la desfachatez de decir que siguen esperando para actuar y luego nos darán poco más que una limosna Antonio Deus — Transportista

“Hace 15 años que los clientes no me actualizan las tarifas y cada vez me cuesta más cubrir costes. Es una ruina y cada cierto tiempo tengo que pedir un crédito para ir sacando la cabeza… Luego ves que las empresas de carburantes te suben el precio de un barril que ya tienen comprado de hace tiempo, que han pagado más barato y te cabreas. Cuando vuelva a bajar no será inmediato, tardarán semanas… Es ilógico e injusto”, clama. “Luego oyes que los empresarios de este país se están forrando. Hay algunos que sí, pero los autónomos como yo ni mucho menos”, añade. “Mientras otros países ponen soluciones inmediatas, nuestro Gobierno tiene la desfachatez de decir que siguen esperando para actuar y luego nos darán poco más que una limosna”, se queja.

Organizaciones de autónomos como CTAC han alertado que la escala de precios “tiene un impacto directo en el día a día de miles de autónomos y repercute directamente en la viabilidad de muchos pequeños negocios, ya que en muchos casos los profesionales no pueden trasladar el aumento del combustible al precio final de sus servicios o productos”.

Más gasolina, menos turistas

En la empresa de autocares Soler i Sauret han visto como en una semana se les ha disparado el presupuesto en gasolina un 30% y el 40% de las reservas para tours turísticos se las han anulado. “Estamos muy preocupados, lo primero que miramos cada mañana son las novedades de la guerra y cómo han variado los precios”, cuenta Gemma Soler, copropietaria, junto a su hermano, de esta compañía ubicada en Sant Feliu de Llobregat y con una plantilla de 35 empleados. Cada año gastan 400.000 litros de gasoil para alimentar a sus 20 autobuses, que eminentemente se dedican al transporte escolar y a viajes turísticos y una subida del precio de los carburantes les afecta mucho.

Gemma Soler, gerente de la compañía de autocares Soler y Sauret, en la sede de la empresa en Sant Feliu. / JORDI COTRINA / EPC

“Parte de nuestro negocio lo hacemos con turistas que vienen desde Asia a visitar Barcelona. Con la cancelación de muchos vuelos desde aeropuertos como Dubai o Doha nos han cancelado a nosotros también muchos viajes”, explica Soler. Si bien a medio plazo España puede verse beneficiada como destino alternativo y captar a parte de los turistas que este año tenían planeado visitar países como Jordania, Turquía o Líbano, la primera secuela ha repercutido negativamente a negocios como los de esta compañía de autobuses.

Una semana la podemos aguantar así, más no. Tendremos que repercutir la subida en los precios Gemma Soler — Soler i Sauret

Por el momento están aguantando tarifas, a expensas de cómo evoluciona todo y aquejados por la “máxima incertidumbre” de un conflicto en el que el presidente de la potencia que lo desató no aclara ni los motivos que lo iniciaron ni la duración que estima del mismo. “Una semana la podemos aguantar así, más no. Tendremos que repercutir la subida en los precios de nuestros clientes”, avanza.

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Soler i Sauret es una empresa asociada a la patronal Pimec. Desde esta entidad han reclamado bajar temporalmente los impuestos a los carburantes, agilizar la devolución mensual del Impuesto sobre Hidrocarburos, garantizar la aplicación de las cláusulas de indexación en los contratos de transporte y reequilibrar los contratos de concesión de los servicios de transporte público afectados, entre otros.