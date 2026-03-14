Todo lo que debes saber antes de contratar una hipoteca según Pedro Becerro: "Es muy importante no precipitarse con la hipoteca sin entender todas las condiciones"

Si hablamos de la hipoteca, debemos tener en cuenta que se trata de una deuda de larga duración a la que muchas personas recurren. Como con cualquier tipo de deuda, los usuarios deben entender las obligaciones y derechos asociados antes de tomar una decisión, y así evitar problemas en el futuro.

La distribución de responsabilidades de la hipoteca

En este sentido, el experto financiero Pedro Becerro, autor del libro 'Mejora tus finanzas personales', ha señalado algunos factores que considerar antes de firmar una hipoteca. De esta forma, los usuarios serían capaces de limitar lo máximo posible los efectos negativos sobre su economía.

El primer elemento a tener en cuenta es la responsabilidad por parte de la persona a la que se ha concedido, y el avalista si lo hubiera, de asumir la deuda con todos sus bienes presentes y futuros. De esta forma, se ofrecería como garantía la casa comprada y el usuario tendrá que pagar lo que no cubra si fuera necesario.

Alternativas para los compradores

En algunos casos, se puede limitar el préstamo hipotecario a un 80% del valor de la vivienda, aunque solo si su valor disminuye de forma considerable y el propietario no ha hecho frente a una parte importante de los pagos. Aun así, esta alternativa tiene sus riesgos, por lo que es recomendable recurrir a ella si no hay más remedio.

Como última opción, la legislación española y los bancos permiten la dación de pago, es decir, saldar la deuda con la entrada de la casa, aunque no se cubra con el valor.

En todo caso, existen distintos componentes que forman parte del préstamo y que son esenciales para controlar la hipoteca, ya sea el capital prestado, plazo de amortización, cambio de condiciones, gastos asociados y vinculaciones, así como la amortización parcial anticipada y la amortización total.

Qué tipos de hipotecas existen

A la hora de compra una vivienda, es muy importante saber los distintos tipos de hipotecas que podemos contratar. En este caso, entidades financieras como BBVA suelen ofrecer tres tipologías principales:

Hipoteca fija : Este modelo de hipoteca se caracteriza por aplicar el mismo tipo de interés al préstamo de forma permanente, es decir, las cuotas serían estables. De esta forma, el tipo de interés ofrecido es generalmente más alto, mientras que el plazo de amortización sería más corto

: Este modelo de hipoteca se caracteriza por aplicar el al préstamo de forma permanente, es decir, las cuotas serían estables. De esta forma, el tipo de interés ofrecido es generalmente más alto, mientras que el plazo de amortización sería más corto Hipoteca variable : En este caso, sí cambia el tipo de interés que se aplica , haciendo que las cuotas no sean estables. En muchos casos, esta hipoteca suele ofrecer un tipo de interés más bajo o un plazo de amortización más largo

: En este caso, sí , haciendo que las cuotas no sean estables. En muchos casos, esta hipoteca suele ofrecer un tipo de interés más bajo o un plazo de amortización más largo Hipoteca mixta: Esta tipología supone una combinación de las dos anteriores. Básicamente, en los primeros años se abona una cuota con un tipo de interés fijo, y más tarde, este tipo de interés pasaría a ser variable

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Aparte de ello, los bancos suelen ofrecer opciones de hipotecas para jóvenes, centradas en personas con edades entre los 30 y 35 años, o hipotecas para colectivos, ya sean funcionarios, personal militar, etc. Además, también existen contratos hipotecarios específicos, que suelen destinarse a hogares con ahorro energético, la construcción o reforma de inmuebles, e incluso la compra de segundas viviendas.