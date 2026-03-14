Usar el coche es difícil para el 45 % de los hogares y comer carne para el 40 %, según la OCU

El 45 % de las familias tienen dificultades económicas para afrontar los gastos del coche, el 33 % de la calefacción y el 40 % para comprar carne y pescado, según el estudio de solvencia de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), que advierte que la guerra en Oriente Medio agravará la situación.

La situación económica de los hogares ha mejorado ligeramente en 2025, por tercer año consecutivo, al pasar de 47,4 puntos a 47,8 con respecto a 2028, según el Estudio de Solvencia Familiar de la OCU, que recoge la experiencia de 3.907 hogares mediante una muestra de la población española entre 25 y 79 años y que varía en función de la comunidad autónoma.

Extremadura, Canarias y Baleares son, por este orden, las regiones con un índice de solvencia familiar más bajo, inferior a los 46 puntos; mientras que el País Vasco se sitúa a la cabeza con 50 puntos, seguido de Castilla y León y La Rioja, según ha informado la OCU en una nota de prensa este sábado.

El estudio arroja datos como que al 61% de los encuestados le resulta difícil o muy difícil ahorrar o al 59 % les resultó complicado pagar las vacaciones. Por partidas, destacan los gastos del dentista, que al 49% les resultó difícil o muy difícil pagarlos; seguida de las gafas y audífonos (45 %), el uso del automóvil (45 %), la hipoteca (42 %), la salud mental (41 %), la calefacción (33%) y los suministros de gas, luz y agua (29%). Con respecto a los gastos de alimentación, al 40 % les resultó difícil o muy difícil compra carne o pescado; al 31 %, le pasó lo mismo con las frutas y verduras; y al 25% con el pan, la pasta, el arroz, el aceite y los lácteos.

0 % de IVA para alimentos básicos

Ante esta situación y dada la previsible nueva subida del IPC con motivo del conflicto en Oriente Medio, OCU insiste al Gobierno que reduzca el IVA del 4 % al 0 % para los alimentos básicos, incluida la carne y el pescado, actualmente sujetos al 10%. En el área de vivienda, recuerda la necesidad de facilitar los acuerdos con las entidades bancarias para reducir cuotas mediante la ampliación de plazos o concesión de moratorias para las familias con dificultades para pagar la hipoteca.

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Aunque aumenta hasta el 43 % el porcentaje de familias con un nivel alto de confort financiero (aquellas que no tienen dificultades para afrontar los gastos cotidianos), sigue habiendo un 13% de familias con dificultades para afrontar cualquier tipo de gasto cotidiano y un 44 % con algunas dificultades económicas en determinadas partidas de gasto.