La IA se cuela en las licitaciones públicas: “El 18% se quedan desiertas porque lo que piden está fuera de mercado”

El mercado de los contratos públicos en España es un gigante que mueve más de 113.000 millones de euros, equivalente a cerca del 20% del PIB. Sin embargo, este “pastel económico” es a menudo inaccesible para las pequeñas y medianas empresas debido a una burocracia asfixiante y pliegos ininteligibles. Aquí es donde la inteligencia artificial está empezando a cambiar las reglas del juego.

Tendios, una startup nacida en Barcelona a finales de 2022, se ha convertido en el puente tecnológico entre el sector público y el privado. Su co-CEO, Albert Riera, explica que la IA no es solo una moda, sino una necesidad para evitar que el dinero público se quede en un cajón. Según Riera, el problema es estructural: “El 18% de las licitaciones se quedan desiertas porque lo que piden está fuera de mercado”. Este dato refleja una desconexión real; las administraciones a veces solicitan servicios con presupuestos obsoletos o requisitos imposibles, y las empresas, por desconocimiento o miedo a la complejidad legal, ni siquiera se presentan.

Albert Riera y Xavier Creus, cofundadores de Tendios. / CEDIDA - TENDIOS

El ‘Trivago’ de los contratos estatales

La plataforma de Tendios funciona como un “one-stop shop” o un ‘Trivago’ (metabuscador y comparador de hoteles y alojamientos líder a nivel mundial) de las licitaciones. Mediante algoritmos de IA nativa, el software rastrea miles de fuentes oficiales para alertar a las pymes de oportunidades de negocio que encajan exactamente con su perfil.

Ayudamos a las empresas a aumentar su facturación encontrando contratos que antes les pasaban desapercibidos y a reducir costes de gestión Albert Riera — CEO de Tendios

Pero la herramienta no solo beneficia a quien vende. La IA de Tendios también ayuda a los organismos públicos a redactar sus pliegos de prescripciones técnicas de forma fully compliant (en pleno cumplimiento con el marco jurídico). Esto minimiza los errores legales y de rentabilidad para las empresas que suelen paralizar y dejar desiertos los concursos y asegura que los precios de salida estén alineados con la realidad del mercado actual.

Expansión y crecimiento exponencial

El impacto del modelo es evidente en sus cifras: la compañía ha multiplicado por cinco su facturación en el último año y espera cerrar 2026 con un crecimiento de cuatro veces su volumen actual. Con clientes que ya incluyen a gigantes como Telefónica o Acciona, el siguiente paso es la conquista del mercado europeo y latinoamericano.

El objetivo de Riera es claro: convertir a Tendios en el “top of mind” europeo. Es decir, ser el producto o servicio que le viene a la mente a un consumidor de forma espontánea al pensar en una categoría específica, como en este caso las licitaciones públicas.

En un escenario donde la eficiencia del gasto público es mirada con lupa, la IA especializada se postula como el mejor aliado para que ninguna licitación vuelva a quedarse sin dueño por culpa de un pliego mal redactado o porque una empresa no sepa que existe esa licitación.