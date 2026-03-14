La Generalitat lanza ayudas de 5 millones para rehabilitar viviendas vacías en pueblos rurales

La Generalitat ha abierto una convocatoria de 5 millones de euros en ayudas para rehabilitar viviendas en municipios rurales de Catalunya, con el objetivo de recuperar casas vacías y facilitar el acceso a la vivienda en zonas con riesgo de despoblación. El programa, gestionado por la Agència de l’Habitatge de Catalunya, se dirige a 590 municipios rurales y forma parte del plan del Govern para ampliar el parque de vivienda asequible.

El anuncio lo ha hecho la consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, durante una visita institucional a Planoles (Girona), quién enmarcado la convocatoria dentro del Pla 50.000, con el que el Ejecutivo catalán busca aumentar la oferta de vivienda disponible.

Tres líneas de ayudas para rehabilitar viviendas vacías en pueblos de Catalunya

El programa de rehabilitación rural se estructura en tres líneas de subvenciones, según el uso final de los inmuebles reformados. Todas ellas, eso sí, deben dirigirse a viviendas que hayan estado desocupadas al menos durante los dos últimos años, o para alojamientos dotacionales a partir de la transformación de edificios públicos en desuso.

La primera se dirige a propietarios de viviendas vacías que quieran rehabilitarlas para destinarlas a su residencia habitual o a la de familiares de hasta segundo grado. Las ayudas cubrirán entre el 10% y el 40% de la inversión, con un máximo de entre 10.000 y 20.000 euros por vivienda, y los inmuebles deberán mantenerse como residencia habitual durante al menos diez años.

Vista general Rocafort de Vallbona (Lleida) / Amador Álvarez

La segunda línea está destinada a viviendas privadas o cooperativas que se incorporen al alquiler asequible tras su rehabilitación. En este caso, las subvenciones podrán cubrir entre el 50% y el 80% de la inversión, con un límite de entre 25.000 y 40.000 euros por vivienda, siempre que los inmuebles se destinen a alquiler protegido durante al menos una década.

El tercer programa se dirige a ayuntamientos y entidades públicas que quieran rehabilitar viviendas o edificios en desuso para destinarlos a alojamientos públicos vinculados a programas de arraigo o repoblación. En estos casos, las ayudas también cubrirán entre el 50% y el 80% de la inversión, con un máximo de entre 40.000 y 70.000 euros por vivienda.

Las actuaciones subvencionables incluyen mejoras de habitabilidad, accesibilidad, eficiencia energética o reformas estructurales, además de los gastos técnicos asociados, como proyectos de obra o certificados energéticos.

Prioridad para municipios rurales con riesgo de despoblación

La Generalitat ha señalado que el programa dará prioridad a territorios con mayor riesgo de despoblación o con más dificultades para movilizar vivienda. De este modo, los municipios considerados rurales de especial atención y las comarcas con mayor grado de ruralidad podrán acceder a porcentajes de subvención más elevados.

La política de vivienda rural del Govern también incluye incentivos fiscales para atraer nuevos residentes a municipios pequeños. Entre las medidas anunciadas figura una deducción de hasta el 20% en el IRPF para menores de 35 años y familias con hijos que trasladen su residencia habitual, compren, rehabiliten o alquilen vivienda en estos pueblos.

Estas deducciones, que el Ejecutivo calcula que supondrán unos 14 millones de euros anuales, se sumarán a otras medidas ya en vigor, como rebajas en el impuesto de transmisiones patrimoniales en municipios rurales o bonificaciones en trámites notariales para facilitar la regularización de fincas.

Catalunya prepara un plan de vivienda para el mundo rural a 20 años

Durante la presentación del programa, Paneque también ha anunciado que el próximo 16 de marzo se abrirá una consulta pública para elaborar el Plan de Vivienda de las Áreas Rurales, que definirá la estrategia para ampliar el parque de vivienda asequible en estos territorios durante los próximos 20 años. El proceso estará abierto a ciudadanos, empresas, entidades y administraciones, cuyas aportaciones se incorporarán a la diagnosis y a las propuestas del plan, que el Govern prevé aprobar a lo largo de este año.

Se trata de un compromiso que no es nuevo, pues el pasado mes de noviembre, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ya anunció ante más de 300 alcaldes, reunidos en la cumbre del mundo rural celebrada en Món Sant Benet, que el Govern quiere incentivar la vida en pueblos con ayudas para rehabilitar viviendas abandonadas y beneficios fiscales. Para ello se comprometió a movilizar 20 millones de euros en cuatro años para rehabilitar viviendas vacías y equipamientos en desuso en pequeños municipios y destinarlos a vivienda habitual o alquiler asequible.

Catalunya cuenta con 608 municipios de menos de 2.000 habitantes, y 381 de ellos tienen menos de 500 vecinos, un contexto que ha reavivado el debate sobre el despoblamiento rural y el acceso a vivienda en estos territorios