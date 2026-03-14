Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Guerra en IránTiempoIsla PetroleraTorrenteAlonsoEutanasiaBarcelonaElecciones BarçaKarma'Burnout'
instagramlinkedin

Derechos laborales

Aida Casanova, abogada: “El permiso por hospitalización no tiene que empezar el día del ingreso”

El Tribunal Supremo aclara cuándo se pueden asignar los cinco días por ingreso

El Tribunal Supremo lo aclara: el permiso retribuido por familiar enfermo se puede solicitar hasta días después

Planta de hospitalización en un Hospital.

Planta de hospitalización en un Hospital. / Tony Sevilla

Laura Morote

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El permiso laboral por hospitalización de un familiar es uno de los derechos que más dudas genera entre los trabajadores. Una reciente sentencia del Tribunal Supremo ha aclarado varias de estas cuestiones.

Según explica la abogada Aida Casanova, especializada en Derecho de Familia, Penal y Civil, el alto tribunal ha confirmado que este permiso no tiene que comenzar obligatoriamente el día en que el familiar entra en el hospital.

Una sentencia reciente que aclara la duda

El Tribunal Supremo ha abordado esta cuestión en una sentencia de la Sala de lo Social, Sección 1ª, dictada el 5 de febrero de 2025. La resolución analiza cómo debe aplicarse el permiso laboral de cinco días que recoge la normativa cuando un familiar es hospitalizado o necesita reposo domiciliario tras una intervención médica.

Según explica Aida Casanova, muchas empresas interpretaban que este permiso debía iniciarse automáticamente el mismo día del ingreso hospitalario. Sin embargo, el Supremo ha aclarado que esa interpretación no es obligatoria, el permiso puede disfrutarse con mayor flexibilidad siempre que continúen existiendo los motivos que justifican su uso.

El trabajador puede decidir cuándo usar el permiso

Uno de los puntos más relevantes de la sentencia es que reconoce que el trabajador tiene margen para elegir cuándo comenzar el permiso. Esto significa que los cinco días no tienen por qué coincidir necesariamente con el inicio de la hospitalización. Si la situación familiar lo requiere, el trabajador puede utilizarlos más adelante, es muy útil en casos en los que la hospitalización o el proceso de recuperación se prolongan durante varios días o semanas.

En estas situaciones, el permiso puede emplearse en el momento en que realmente sea necesario para atender al familiar.

El Tribunal Supremo explica que el objetivo de este permiso es permitir que los trabajadores puedan atender a familiares que atraviesan una situación médica complicada. Por ese motivo, limitar el inicio del permiso al día exacto del ingreso podría reducir su utilidad. Por ejemplo, puede ocurrir que durante los primeros días el familiar esté atendido en el hospital y que la ayuda sea más necesaria después, cuando regresa a casa y necesita reposo domiciliario.

La posibilidad de elegir cuándo utilizar el permiso permite adaptar esos días a las necesidades reales de cuidado.

Un detalle importante: son días laborables

Otra cuestión que suele generar dudas tiene que ver con la duración del permiso. Tal y como recuerda la abogada Casanova, la normativa establece que son cinco días laborables y no días naturales.

Esto significa que en el cómputo solo se tienen en cuenta los días en los que el trabajador debía acudir a su puesto de trabajo, y no los fines de semana o festivos si no forman parte de su jornada laboral.

Noticias relacionadas

Este matiz puede cambiar de forma significativa el tiempo real de descanso del que dispone el trabajador.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  1. Un fallo en las pensiones permite ahora a miles de jubilados cobrar hasta 14.000 euros
  2. Albares justifica el cese de la embajadora en Israel por las 'injurias y calumnias' vertidas por el Gobierno de Netanyahu
  3. Hacienda detecta un incremento de 7,4 millones en el precio del acero del sevillano Puente del Centenario, investigado en la trama Ábalos
  4. Un estudio del Deutsche Bank afirma que el título universitario “ya no es garantía de éxito laboral” tras la irrupción de la IA
  5. Primeras reacciones al estreno de 'Torrente, presidente': 'Para esto vale la pena ir al cine
  6. La escalada del conflicto en Irán dispara un 479% la demanda de alquiler temporal en Barcelona entre usuarios de Oriente Próximo
  7. El Parlament impulsa una ley para que las personas mayores reciban en seis meses las ayudas a la dependencia
  8. Científicos desarrollan inyecciones de nanopartículas para enseñar al sistema inmune a 'buscar y destruir' células enfermas

Junqueras pide apoyo a partidos, empresarios y agentes sociales para garantizar que Catalunya recaude el IRPF: "No nos dejéis solos"

Junqueras pide apoyo a partidos, empresarios y agentes sociales para garantizar que Catalunya recaude el IRPF: "No nos dejéis solos"

Pere, con depresión severa desde hace 20 años, pide la eutanasia por tercera vez: "Mi vida no es digna, padezco un sufrimiento crónico e intratable"

Pere, con depresión severa desde hace 20 años, pide la eutanasia por tercera vez: "Mi vida no es digna, padezco un sufrimiento crónico e intratable"

Un Espanyol atascado visita a un Mallorca con urgencias: "Hay que ser inteligentes y ambiciosos"

Un Espanyol atascado visita a un Mallorca con urgencias: "Hay que ser inteligentes y ambiciosos"

La lluvia vacía Collserola en el primer sábado de cierre por la peste porcina africana

La lluvia vacía Collserola en el primer sábado de cierre por la peste porcina africana

La lluvia se alía con Mossos y Guardia Urbana en el primer fin de semana de cierre de Collserola en Barcelona.

La lluvia se alía con Mossos y Guardia Urbana en el primer fin de semana de cierre de Collserola en Barcelona

La lluvia se alía con Mossos y Guardia Urbana en el primer fin de semana de cierre de Collserola en Barcelona

Echenique lanza un dardo a Santiago Segura por el cameo de Vito Quiles en 'Torrente Presidente': "Me ha dolido"

Echenique lanza un dardo a Santiago Segura por el cameo de Vito Quiles en 'Torrente Presidente': "Me ha dolido"

El Supremo lo resuelve: cuándo la pausa para comer debe pagarse como tiempo de trabajo

El Supremo lo resuelve: cuándo la pausa para comer debe pagarse como tiempo de trabajo