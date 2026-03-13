Venezuela firma con Repsol y Eni un acuerdo millonario para reforzar el suministro de gas y abrir la puerta a exportaciones

El Gobierno de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, firmó este jueves un “acuerdo estratégico” con la española Repsol y la italiana Eni para reforzar el suministro de gas, ampliar la producción en Cardón IV y avanzar en la apertura internacional del sector energético del país. El pacto se enmarca en la estrategia del Ejecutivo venezolano para revitalizar el negocio de los hidrocarburos y atraer inversión extranjera, en un nuevo escenario político abierto tras la intervención militar de Estados Unidos en enero y la captura de Nicolás Maduro.

El eje del acuerdo es Cardón IV, la empresa conjunta en la que Repsol y Eni explotan el yacimiento Perla, descrito por la petrolera española como uno de sus grandes descubrimientos y como uno de los mayores campos de gas ‘offshore’ de Latinoamérica. Según la propia compañía, el proyecto produce actualmente unos 580 millones de pies cúbicos diarios de gas, una magnitud que lo convierte en un activo decisivo para el abastecimiento interno venezolano y para una futura estrategia exportadora.

Durante el acto, Rodríguez celebró que el acuerdo se haya cerrado con “dos empresas europeas que se quedaron en Venezuela, que creyeron en Venezuela y que no le dieron la espalda a nuestro pueblo”. La mandataria defendió que el convenio no solo permitirá garantizar el suministro de gas para el desarrollo nacional y el consumo doméstico, sino también ampliar la capacidad del país para exportar y consolidar su aspiración de convertirse en un proveedor regional de gas. Esa misma idea fue subrayada por la oficina de prensa presidencial, que presentó la alianza como parte del esfuerzo oficial por “revitalizar el sector hidrocarburos y fomentar la inversión extranjera”.

El compromiso fue suscrito por la ministra venezolana de Hidrocarburos, Paula Henao, junto a responsables de PDVSA, entre ellos su presidente, Héctor Obregón, y representantes de Repsol y Eni, en una reunión en la que también participó Francisco Gea Pascual de Riquelme, director general de Exploración y Producción y miembro del comité ejecutivo de la compañía española. Caracas insistió además en que este tipo de pactos forman parte de un modelo de cooperación con empresas energéticas internacionales basado en el diálogo político y en la promesa de seguridad jurídica para los inversores.

El acuerdo llega pocas semanas después de que Repsol anunciara que se preparaba para restablecer y reanudar sus operaciones diarias en Venezuela tras obtener las licencias necesarias para operar en el país. Entonces, el consejero delegado del grupo, Josu Jon Imaz, ya avanzó que la prioridad inmediata sería mantener e incrementar el suministro de gas —clave para el sistema eléctrico venezolano— y recuperar la operativa ordinaria en el negocio del crudo. En ese contexto, Repsol ha trasladado también su disposición a triplicar su producción petrolera en Venezuela hasta rondar los 135.000 barriles diarios en los próximos años.

La firma del pacto consolida la posición de Repsol como uno de los grupos extranjeros mejor colocados en la nueva etapa energética venezolana. La compañía, con más de tres décadas de presencia en el país, parte con ventaja en un mercado que busca reabrirse al capital privado e internacional tras la reciente reforma de la Ley de Hidrocarburos. Para el Gobierno de Rodríguez, Cardón IV se ha convertido en una pieza clave de esa hoja de ruta: un proyecto capaz de sostener el consumo interno, atraer inversión y servir de plataforma para la ambición de convertir a Venezuela en una potencia exportadora de gas.