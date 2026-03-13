Una veintena de agricultores exigen en Barcelona medidas fiscales para controlar los precios del gasóleo

A punto de cumplirse dos semanas de los primeros bombardeos sobre Teherán, los agricultores catalanes han salido este viernes a la calle para exigir medidas por parte del Gobierno central que les facilite el acceso al gasóleo agrícola, un suministro esencial en las labores del campo y que desde el pasado 2 de marzo, el día en que estalló el conflicto en Oriente Próximo, ha alcanzado un precio medio ponderado de 1,463 euros por litro, lo que supone que se encuentra un 29,3% más caro, según datos obtenidos en el Geoportal del Ministerio para Transición Ecológica.

Los productores agrarios y ganaderos sospechan que les están aplicando precios más altos "sobre un carburante que ellos ya tenían comprado y almacenado desde hace tiempo, porque no es posible que en tan pocos días estén ya vendiéndonos gasóleo afectado por el bloqueo del estrecho de Ormuz", critica un afectado. Y eso no solo pasa con el combustible para los tractores. "Estamos en un momento en que, al estar ya a la salida del invierno, hay que aplicar nitrogenados en los herbáceos y los forrajes, y nos encontramos con que de los 700 euros que costaba la semana pasada la tonelada de ese fertilizante, ahora nos están pidiendo sobre los 900 euros", denuncia Carles Vicente, portavoz de Unió de Pagesos (UP) en temas de fiscalidad.

El agricultor, junto con una veintena más de sindicalistas de UP, se han concentrado este viernes frente a la sede de la delegación del Gobierno central en Catalunya, en la calle de Mallorca de Barcelona, para reclamar, entre oras cosas, "que se realicen controles estrictos para velar por el cumplimiento de la ley de la cadena alimentaria, y que persiga esos abusos", exige Vicente.

Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido Gráfico que muestra la evolución del precio del gasóleo B desde el pasado 1 de enero.

Para el lunes, las organizaciones agrarias han sido citadas en el Ministerio de Agricultura, junto con representantes de las cooperativas del sector primario y la industria agroalimentaria, para "analizar la situación actual y evaluar posibles medidas para mitigar el impacto económico como consecuencia del conflicto", han adelantado fuentes del departamento que dirige el ministro Luis Planas.

Un momento de la concentración de Unió de Pagesos ante la sede de la Delegación del Gobierno en Barcelona. / Unió de Pagesos

Los manifestantes, que califican su situación de muy preocupante, piden también que se apruebe una rebaja de los impuestos aplicados al gasóleo agrario, de manera que el carburante que utilizan se quede con un impuesto especial armonizado mínimo en la UE y un IVA reducido. Consideran también necesario que se acelere la devolución de la parte correspondiente del impuesto especial de hidrocarburos (IEH). "Todavía estamos sufriendo las consecuencias que tuvo la subida de precios de la guerra de Ucrania y nos encontramos con que estalla otro conflicto en Irán, que también incide directamente en nuestros costes de producción", ha lamentado Vicente. Por ello, instan también al Ejecutivo a emplear los mecanismos a su alcance para preservar la estabilidad del mercado ante posibles problemas de suministro.

Fuentes del ministerio detallan que el ministro Planas se reunirá el lunes por la mañana con el sector pesquero y que, a última hora, ya con el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, la cita será con representantes de la industria alimentaria, de fertilizantes y de piensos. La ronda de contactos continuará por la tarde con las organizaciones profesionales agrarias y las cooperativas agroalimentarias, agregan las mismas fuentes.