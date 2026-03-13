Rodalies, la red de Cercanías con peor puntualidad de España

Rodalies es la red de Cercanías con peores ratios de puntualidad de las trece que hay en España. Solo uno de cada dos convoyes de un total de más de 235.000 que circularon en 2025 lo hicieron cumpliendo su horario previsto, es decir, con retrasos inferiores a los tres minutos, según datos oficiales de Renfe recopilados y trabajados por este periódico.

La red de Rodalies transportó el pasado año 110,33 millones de pasajeros, más de 302.000 al día, en 235.483 circulaciones, unos 645 a la jornada de media. El cumplimiento del servicio fue prácticamente total por parte de Renfe, medida en la relación entre trenes realizados y programados, ratio que permite conocer cuantos se cancelaron y suprimieron. De media a lo largo del ejercicio fue del 95,6%.

A pesar de tratarse de la segunda red de Cercanías que mueve más viajeros de toda España —solo por detrás de la de Madrid—, es la menos puntual de todas las analizadas: solo el 50% de los trenes que circularon por la infraestructura cumplieron su horario, es decir, llegaron a cada estación de su recorrido a la hora programada, siempre con un margen de error de tres minutos, de acuerdo a las estadísticas disponibles por la operadora pública dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

20 minutos de retraso en Rodalies

El retraso medio en aquellas circulaciones que sufrieron menores demoras fue de media de 20,5 minutos, el más largo de toda la red española de trenes de Cercanías y casi el doble que la media nacional, muy por encima de la segunda, Sevilla, con 13,5 minutos. Esto quiere decir que, un pasajero cuyo tren discurre por detrás de su hora programada, llega a su destino más de veinte minutos tarde. La suma de los minutos perdidos por retrasos entre todas las circulaciones de la red arroja que, si un ciudadano hubiese cogido todos los trenes del año, los más de 200.000, habría llegado de media con 1,3 minutos de retraso.

El porcentaje de trenes de Rodalies llegaron a su destino con retrasos superiores de más de una hora fue mínimo, del 0,01%, apenas 30 circulaciones. Si se rebaja a la mitad, a 30 minutos, fueron el 0,65%, un total de 3.062; con más de 15 minutos de retraso llegaron el 3,54%, 8.342 trenes, y con más de 5 minutos de demora el 5,46%, 12.861 circulaciones, según los datos de Renfe recopilados por este medio.

Aunque la operadora pública no desagrega el motivo de las demoras de forma mensual, las gráficas arrojan que solo entre el 37% y el 53%, dependiendo el mes, de los retrasos son directamente culpa de Renfe, mientras entre el 47% y el 71% son causas "externas", bien de la infraestructura, la gestión de la circulación, incendios o fenómenos meteorológicos.