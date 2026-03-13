¿Quién es la persona más rica de Catalunya según Forbes?

El fundador y primer accionista de Inditex, Amancio Ortega, ha regresado al exclusivo 'top 10' de las mayores fortunas del mundo y se afianza en la décima posición como el único español en la lista, con un patrimonio valorado en 148.000 millones de dólares (127.945 millones de euros), según la última actualización del ranking mundial de multimillonarios de Forbes. En concreto, Forbes ajusta su ranking cada minuto, según los movimientos de la bolsa, lo que hace que la posición de Ortega fluctúe constantemente y compita diariamente con figuras como los herederos de Walmart o Steve Ballmer, el exdirector ejecutivo de Microsoft.

El ranking lo sigue liderando Elon Musk, con un patrimonio de 724.965 millones de euros, seguido por los cofundadores de Google Larry Page, con 222.035 millones de euros y Sergey Brin, con 204.740 millones de euros; el presidente ejecutivo de Amazon, Jeff Bezos, con 193.524 millones de euros; el director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, con 191.805 millones de euros; y el exdirector ejecutivo de Oracle, Larry Ellison, con 164.150 millones de euros. El presidente y director ejecutivo de LVMH, Bernard Arnault, ocupa la séptima posición a nivel mundial y la primera en Europa con un patrimonio de 147.266 millones de euros, seguido del presidente y director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, con 154.000 millones de dólares (133.969 millones de euros), y el presidente de Berkshire Hathaway, Warren Buffett, con 128.000 millones de euros.

Pero, más allá del 'top 10', ¿quién es el catalán o la catalana con mayor fortuna?

Una vez más, el patrimonio más importante de Catalunya corresponde a Sol Daurella, presidenta de Coca-Cola, que consigna en torno a los 1.400 millones de euros, convirtiéndose así en la persona catalana más rica del ranking de Forbes. En 2025, Daurella percibió una remuneración de 650.000 libras (751.753 euros) por sus labores como presidenta de Coca-Cola Europacific Partners, un 3% más que la registrada en 2024, según se desprende del informe de retribuciones del consejo de administración publicado por la empresa, que cerró el año pasado con un beneficio neto de 1.979 millones de euros en 2025, lo que supone un aumento del 37% respecto a un año antes.

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Por detrás de Daurella aparecen otras figuras catalanas de renombre como Alberto Palatchi, relacionado con la firma de moda nupcial Pronovias; Manuel Puig Rocha, vinculado al grupo de perfumería Puig; Josep Llorens, empresario del sector de la construcción, y Miquel Tomás Arrufat, impulsor del grupo educativo Proeduca.