Muere Enric Reyna, expresidente del Barça, empresario y constructor

El expresidente del FC Barcelona, constructor y promotor barcelonés Enric Reyna ha muerto a los 85 años. Según se informa en la web de Mémora, el velatorio tendrá lugar este sábado en el tanatorio de Les Corts y la ceremonia será este domingo en el mismo lugar.

Reyna, socio blaugrana desde 1965, se sumó a la dirección del Barça en el año 2000 durante la etapa de Joan Gaspart. En diciembre del 2002, fue nombrado vicepresidente del club y posteriormente sucedió a Gaspart el 12 de febrero del 2003, convirtiéndose en el predecesor del primer mandato de Joan Laporta tras abandonar su puesto meses después. "Le diré que tras las primeras 48 horas pensé que estaba loco; pero superado ese plazo, siento un gran orgullo. El cargo conlleva muchos quebraderos de cabeza, pero también una enorme satisfacción", reconocía Reyna días después de ser nombrado presidente del club blaugrana.

Fundó y lideró el grupo Amrey -promotora inmobiliaria y Amrey Hoteles con propiedades en Barcelona como Hotel Sant Pau y Four Points by Sheraton-, que enfrentó concurso de acreedores en 2013 con deudas de 80 millones. En 2021, se alió con la familia Turón en DPI Real Estate para promociones residenciales bajo la marca Erma, y presidió MC Mutual desde 2019. Tras 35 años al frente de la patronal de promotores inmobiliarios de Barcelona, renunció a la APCE en 2012 para enfocarse en sus negocios durante la crisis.

Presidente de la Fira

El empresario barcelonés Enric Reyna, profesor mercantil de formación y padre de dos hijos, tomó las riendas del Comité Ejecutivo de Fira de Barcelona en febrero de 1987 y las dejó en 1991. Designado por la Cámara de Comercio, orquestó la transformación de los recintos feriales rumbo a los Juegos Olímpicos de 1992, negociando mano a mano con el COOB. Además, presidió la Asociación Empresarial FECAPCE y la Federación de Entidades Empresariales de Catalunya.

El año pasado, Reyna había sido reconocido con el Premi Especial a la Trajectòria Professional de los Premis Catalunya Construcció 2025 por su "aportación ejemplar al mundo de la promoción inmobiliaria y al desarrollo del sector de la construcción en Catalunya". El constructor se había convertido en una figura clave empresarial e institucional en el sector tras una vida dedicada a la profesión.