¿Pueden obligarte a pagar con tarjeta en una tienda? La ley lo deja claro y prevé multas de hasta 10.000 euros

Pagar una compra hoy puede hacerse de muchas formas: con tarjeta, con el móvil o con monedas y billetes. Aunque los pagos electrónicos han ganado terreno en los últimos años, el dinero en efectivo sigue estando protegido por la legislación española y europea. Por eso, una duda frecuente entre los consumidores es si un comercio puede obligarles a pagar con tarjeta o rechazar el efectivo.

La respuesta, según la normativa vigente, es clara: no pueden hacerlo. La ley establece que los establecimientos abiertos al público deben aceptar el pago en efectivo, siempre que se respeten los límites fijados por la normativa fiscal para prevenir el fraude.

Esta obligación se recoge en la modificación de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, introducida por el Real Decreto-ley 24/2021. El texto considera una infracción negarse a aceptar dinero en metálico dentro de los límites legales establecidos para este tipo de operaciones.

Multas si un comercio rechaza el efectivo

Las autoridades de consumo pueden sancionar a los negocios que incumplan esta norma. En los casos más leves, las multas pueden oscilar entre 100 o 150 euros y 10.000 euros, aunque pueden ser mayores si la conducta se considera más grave o si el establecimiento obtiene un beneficio económico con ella.

De hecho, el Ministerio de Consumo ha confirmado que ya se han impuesto sanciones a empresas que rechazaban el pago en metálico. Según fuentes del propio ministerio, esta práctica supone una infracción leve en la normativa de consumo.

Además, la protección del efectivo también cuenta con respaldo europeo. Varias decisiones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea han señalado que, por regla general, las obligaciones de pago deben poder cumplirse mediante dinero en efectivo en euros.

Lo que sí pueden hacer los comercios

Aunque los establecimientos están obligados a aceptar efectivo, la ley no les obliga a aceptar tarjeta. Un negocio puede decidir no disponer de datáfono o limitar su uso.

También puede establecer condiciones, como:

exigir un importe mínimo para pagar con tarjeta

aceptar solo efectivo en determinados casos

Sin embargo, hay un requisito clave: informar previamente al cliente. Los expertos en derecho de consumo recuerdan que estas condiciones deben comunicarse antes de que el consumidor realice la compra o utilice el servicio. Lo habitual es hacerlo mediante carteles visibles en la entrada, en la barra o junto a la caja.

Si esa información no aparece hasta el momento de pagar, el comercio podría estar incumpliendo la normativa, ya que el cliente no ha tenido la oportunidad de decidir si acepta esas condiciones o prefiere acudir a otro establecimiento.

Límites legales al uso del efectivo

El derecho a pagar con dinero en metálico tampoco es absoluto. La normativa antifraude establece límites para determinadas operaciones. Actualmente, los pagos en efectivo entre consumidores y empresas no pueden superar los 1.000 euros, mientras que entre particulares el límite es mayor.

Noticias relacionadas

Para las compras habituales en tiendas, bares o restaurantes, el uso de billetes y monedas sigue siendo completamente legal. Por eso, si un establecimiento intenta obligar a pagar con tarjeta sin motivo justificado, el consumidor puede solicitar una hoja de reclamaciones o acudir a los organismos de consumo competentes.