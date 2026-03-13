José María Camarero, economista: "No podemos descartar que el precio de los combustibles se acerque a los 2 euros por litro"

La actual crisis geopolítica en Oriente Medio no ha hecho más que empeorar la situación vivida en los mercados energéticos. Son cada vez más las subidas en el precio de la gasolina y el diésel, como resultado del encarecimiento del petróleo en los mercados internacionales.

Esto es lo que algunos expertos denominan 'efecto cohete', donde los precios aumentan, impulsados por el aumento del coste. En cambio, cuando el petróleo en bruto disminuye su coste, el precio final desciende mucho más lento, de forma gradual y pausada, lo que sería el 'efecto pluma'.

El precio del barril de petróleo en Europa sube un 7%

La principal muestra de ello sería la subida de costes en los combustibles, con efectos directos sobre los conductores. De hecho, algunos expertos ya señalan un importante aumento del precio en gasolina y diésel, rozando el umbral de los dos euros por litro, o incluso sobrepasándolo (caso del diésel) en ciertas zonas del país.

Actualmente, el barril de Brent, principal medida de referencia para el precio del petróleo en Europa, habría aumentado un 7%, mientras que el gas incluso se habría encarecido casi un 40%. En mitad de este clima de incertidumbre, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha señalado la posibilidad de adoptar medidas urgentes si la crisis petrolera se alarga. El objetivo principal sería paliar lo máximo posible su impacto en la economia nacional.

Los efectos de una crisis energética prolongada en el tiempo

En este sentido, el analista económico José María Camarero, durante su intervención en 'La Tarde de COPE' ha asegurado que los efectos de este conflicto se están percibiendo más rápido de lo esperado. Según él, uno de los puntos clave es el estrecho de Ormuz, como único paso marítimo desde el Golfo Pérsico hasta el Océano Índico. A nivel estratégico, se considera uno de los pilares fundamentales del mercado petrolero mundial.

Mapa de localización del estrecho de Ormuz y los países que lo rodean en el golfo Pérsico. El estrecho de Ormuz, uno de los pasos comerciales más importantes del mundo y uno de los principales puntos calientes en el conflicto en Oriente Próximo / Europa Press - ARCHIVO

En todo caso, Camarero advierte que, si la tensión internacional se alarga durante semanas, "no podemos descartar el precio de los combustibles en el entorno de los 2 euros por litro", aunque esta subida sería progresiva y no inmediata. Este escenario intensifica el debate actual sobre la necesidad de promocionar ayudas públicas a los carburantes.

Sin embargo, el economista deja en claro que, pese a los efectos positivos que estas ayudas puedan tener, su alcance no sería tan amplio. Según comenta, la aplicación de estas subvenciones económicas probablemente sería selectiva, sin llegar a todas las rentas, por lo que sus beneficiarios podrían ser los sectores más afectados.