Coste de la vida
El IPC se mantiene en el 2% en febrero en Catalunya, por debajo de la media española
La bajada de la electricidad moderó el IPC en febrero pendiente de la escalada inflacionista prevista para marzo
El Índice de Precios de Consumo (IPC) en Catalunya se situó en el 2% en febrero respecto a un año antes, el mismo porcentaje que en enero, según datos hechos públicos este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). En el conjunto de España, el IPC interanual se situó en el 2,3%, también el mismo dato que en el mes anterior. En ambos casos, el catalán y el estatal, el indicador no refleja todavía los efectos de la guerra iniciada el 2 de marzo en Oriente Próximo.
La tasa catalana se situó por debajo de la media de España, que por la parte más alta estuvo liderada por Madrid (+2,9%), la Comunitat Valenciana (+2,6%) y Extremadura (+2,5%), mientras que en Asturias, Castilla-La Mancha, Catalunya, La Rioja, Ceuta y Melilla (+2%) fueron los territorios donde menos subieron los precios.
Respecto al mismo mes de 2025, los sectores que experimentaron en Catalunya la mayor subida fueron los seguros y servicios financieros (+4,6%), los restaurantes y alojamientos (+4,4%), el cuidado personal y otros (+4,1%), las bebidas alcohólicas y el tabaco (+4%), los servicios vinculados a la educación (+3%) y los alimentos y bebidas no alcohólicas (+2,7%).
Crecieron en menor medida los precios de sanidad y actividades recreativas y deporte (+1,5%), vivienda (+1%), muebles y artículos del hogar (+0,7%) e información y comunicaciones (+0,1%), y bajaron los de transporte (-0,4%) y vestido y calzado (-0,3%).
Por provincias, la variación interanual del IPC en febrero se situó en el 2,1% en Girona, el 2% en Barcelona y Tarragona y el 1,7% en Lleida. Respecto al mes anterior, los precios bajaron un 0,6% en Lleida, un 0,5% en Barcelona y Girona y un 0,3% en Tarragona.
