Mayor vigilancia fiscal
Hacienda refuerza el control sobre el dinero entre familiares: qué cambia tras el nuevo plan publicado en el BOE
La Agencia Tributaria intensifica la vigilancia de préstamos y donaciones entre particulares y aclara cómo deben justificarse para evitar sanciones
Hacienda puede multar por los regalos de boda no declarados: hasta el Bizum de tu prima o la televisión del padrino
Prestar dinero a un hijo, recibir ayuda para comprarse una vivienda o hacer una transferencia a un familiar son gestos habituales que ahora estarán más vigilados. El nuevo plan anual de control fiscal del Gobierno pone el foco en estas operaciones y recuerda que, si no se justifican bien, pueden tener consecuencias tributarias.
La medida forma parte del Plan Anual de Control Tributario y Aduanero aprobado por la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) y publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) este 11 de marzo. El documento fija las líneas estratégicas de inspección para este ejercicio y refuerza la supervisión sobre movimientos de dinero entre particulares que puedan encubrir donaciones no declaradas o préstamos ficticios.
Según el organismo dependiente del Ministerio de Hacienda, el objetivo no es penalizar la ayuda familiar legítima, sino combatir el fraude y la simulación de operaciones para eludir impuestos.
Préstamo o donación: la diferencia que lo cambia todo
Desde el punto de vista fiscal, no es lo mismo prestar que regalar dinero. Un préstamo entre particulares es legal y no tributa como donación, incluso aunque sea sin intereses. Pero exige pruebas claras de que existe obligación de devolución: contrato firmado, calendario de pagos y trazabilidad bancaria. Además, debe liquidarse (aunque sea a tipo cero) mediante el modelo correspondiente del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados en el plazo establecido.
Si esos requisitos no existen o no pueden acreditarse, la Administración puede recalificar la operación como “donación encubierta”. En ese caso entra en juego el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, que sí implica pago de impuestos por parte de quien recibe el dinero, con tipos y bonificaciones que dependen de cada comunidad autónoma.
Qué mirará ahora Hacienda
El plan refuerza herramientas que la Agencia Tributaria ya venía utilizando:
- Cruce de datos bancarios para detectar transferencias recurrentes sin justificación documental.
- Coordinación con haciendas autonómicas, competentes en donaciones.
- Análisis de operaciones declaradas como préstamos sin devolución efectiva.
Los expertos fiscales recuerdan que la clave es la coherencia entre lo que se declara y lo que realmente ocurre. Si hay cuotas pactadas, deben pagarse; si es una donación, debe declararse como tal.
Cómo evitar problemas
Los asesores recomiendan tres medidas básicas:
- Formalizar por escrito cualquier préstamo, incluso entre familiares directos
- Utilizar siempre transferencias bancarias identificables.
- Presentar los modelos fiscales dentro de plazo, aunque no haya cuota a ingresar
La vigilancia aumenta, pero también la claridad normativa: ayudar a la familia sigue siendo posible, siempre que se haga con respaldo documental.
- Dardo de Meloni a Sánchez: 'La postura de Italia está con los principales países europeos, salvo España
- Hacienda detecta un incremento de 7,4 millones en el precio del acero del sevillano Puente del Centenario, investigado en la trama Ábalos
- El Parlament impulsa una ley para que las personas mayores reciban en seis meses las ayudas a la dependencia
- Un fallo en las pensiones permite ahora a miles de jubilados cobrar hasta 14.000 euros
- Los médicos de familia, sobre el aumento de las bajas laborales por salud mental: 'No es un abuso del trabajador
- Albares justifica el cese de la embajadora en Israel por las 'injurias y calumnias' vertidas por el Gobierno de Netanyahu
- La justicia obliga a indemnizar con 61.000 euros a un trabajador despedido por hacer vida normal estando de baja
- Berga cerrará las salidas hacia la C-16 en dirección a la Cerdanya los viernes por la tarde