La tendencia de la que alertaba el mercado se confirma: las empresas están desinvirtiendo en el mercado residencial, y, especialmente en el catalán. El año pasado, los fondos de inversión y promotoras vendieron 45.000 viviendas más de las que compraron en España. Del total, hasta un 27% de ellas se situaron en Catalunya, donde se vendieron 12.010 viviendas más de las que compraron, mientras que 1.700 de ellas, se dieron en la ciudad de Barcelona. “Las personas jurídicas están saliendo corriendo del mercado de vivienda, algo que incidirá aún más en el descenso de la oferta” subrayó Alberto Martinez Lacambra, director del Centre Tecnològic del Notariat.

Los datos, presentados este viernes en el Col·legi d’Economistes (Barcelona) por los notarios, confirman dos tendencias. Por un lado, que la desinversión en el mercado residencial por las empresas es patente. Por el otro, al ver quienes están absorbiendo los activos liberados por las empresas, se percibe un traspaso progresivo de viviendas hacia compradores particulares. Es decir, si en 2025 las compras realizadas por personas físicas en España equivalieron a casi el 7% de las ventas efectuadas por personas jurídicas, porcentaje que sube al 11,93% en Cataluña y alcanza el 11,54% en Barcelona.

Por el lado de las compras, en 2025, las personas jurídicas representaron el 10,7% de las compras de vivienda en España, porcentaje que se eleva al 12,3% en Cataluña y al 13,8% en Barcelona. “Cuando hablamos de vivienda, de empresa o de integridad financiera, no hablamos solo de transacciones, hablamos de confianza estructural, que se construye sobre la seguridad jurídica" dijo el decano del Colegio Notarial de Cataluña, José Alberto Marín. "

Precios al alza, pero "lejos" de burbuja

En este contexto, los notarios han alertado de que el precio nominal de la vivienda plurifamiliar ha pasado de costar 2.077 euros en 2007 a costar 2.500 euros. De este modo, subrayan que, en términos nominales, en España, no ha sido hasta el año 2025 cuando hemos alcanzado la cuota nominal de precios de la vivienda del 2007, en un 5,6%. En términos reales, aún estamos un 25% por debajo del año 2007.

Sin embargo, reconocen que es un problema que va por ciudades y barrios, porque en Barcelona, los precios reales del mercado de la vivienda ya son un 5,5% más caros que los niveles récord alcanzados durante la burbuja inmobiliaria, según el Portal Estadístico del Notariado. En concreto, en 2025, el precio medio alcanzó los 4.587 €/m², un 10,8% más que en 2024 y por encima de los niveles de 2007. Si bien en el conjunto de Catalunya aún no superan los máximos previos a la crisis financiera, sí acumulan un fuerte rebote del 70% desde los mínimos de 2013, hasta situarse en 2.628 €/m².

Compra de jóvenes y donaciones

El alza de precios, que se ve reflejada en el acceso de los jóvenes al mercado de la vivienda, también pone de manifiesto el creciente peso del soporte familiar. Así, los compradores de entre 18 y 30 años representaron en 2025 en Cataluña el 12,84% del total, muy por debajo del 24,75% de 2007. En el conjunto de España, la cifra se reduce hasta el 9,63%.

En consecuencia, las donaciones de viviendas de padres a hijos en España han aumentado de forma significativa en los últimos años, pasando de 19.042 operaciones en 2019 a 30.535 en 2025. En Catalunya, a su vez, estas donaciones casi se han duplicado en el mismo periodo, al pasar de 1.483 a 2.921 operaciones. "Estamos viendo un traspase de riqueza generacional que aumentará aún más la desigualdad" alertó Lacambra.

Peso del crédito hipotecario

Los precios también inciden en una creciente dependencia del crédito hipotecario para acceder a la vivienda. Y es que, en España, en 2025 se formalizaron 438.415 hipotecas para la adquisición de vivienda, con un importe medio de 174.949 euros. En Cataluña se firmaron 80.511, con un importe medio de 191.215 euros. En el caso de la ciudad de Barcelona, el importe medio de las hipotecas para compra de vivienda alcanzó los 249.181 euros, con 23.512 operaciones formalizadas.

¿Y cómo se financiaron? Pues casi el 61% de las compraventas de vivienda en España se realizaron con hipoteca, porcentaje que en Cataluña se eleva hasta el 71,2%. Otro dato que muestra el peso del crédito es que el porcentaje medio de financiación sobre el valor de la vivienda se situó en el 72,5% en España y en el 73,7% en Cataluña. “Vista la situación de endeudamiento de las familias no se puede afirmar que estemos ante otra burbuja inmobiliaria, pero sí queda claro que tenemos un problema de oferta”, aseguró Lacambra