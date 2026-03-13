Industria
Último día para la opa sobre Ercros: varios inversores se suman a la oferta
El primer accionista de la compañía, Víctor Manuel Rodríguez (6,28%), y el fondo francés Oddo BHF (4,9%) han acudido a la opa
La opa sobre Ercros afronta hoy su último día. El plazo de aceptación de la oferta del grupo químico portugués Bondalti sobre la química catalana termina este viernes y, aunque el resultado aún es incierto, en las últimas jornadas se ha ido conociendo la identidad de varios inversores que se han adherido a la propuesta. El último en hacerlo ha sido el abogado Víctor Manuel Rodríguez, primer accionista de la compañía química, con un 6,28% del capital.
La decisión de vender de Rodríguez sigue la estela de otros accionistas como los fondos ODDO BHF (4,9%), Yosemite (1%) y Mainberg (1%). El fondo Dimensional Fund, que posee un 4,85%, dividirá su voto en dos mitades iguales: la mitad aceptará la oferta de Bondalti y la otra mitad la rechazará, según se ha notificado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Por contra, el consejero de la compañía Joan Casas Galofré junto con su mujer y su hijo, que suman entre todos cerca del 10% de los títulos, han anunciado su intención de no vender. Alrededor de 150 accionistas concentran el 27% del capital de la catalana, según informó Ercros.
Dos años después
El grupo Bondalti, a través de Bondalti Ibérica, registró el 5 de marzo de 2024 ante la CNMV una oferta pública de adquisición (opa) sobre el 100% de las acciones de Ercros, inicialmente a 3,6 euros por acción, en efectivo. Posteriormente, el precio se ajustó a 3,505 euros para reflejar los dividendos distribuidos por la empresa catalana. La prima se mantiene cercana al 40% sobre la cotización previa al anuncio y supone un desembolso máximo en torno a 320 millones de euros. El resultado final se conocerá antes del 24 de marzo, aunque es probable que se comunique algún dato provisional el próximo lunes.
El presidente portugués, João de Mello, explicó en una entrevista a EL PERIÓDICO, que la operación "busca crear un campeón europeo en el sector químico" y se mostró absolutamente convencido que conseguirían el mínimo de aceptación para que la operación fructifique, que situó en más del 50% "para poder tener el control". Según los cálculos de Bondalti, la unión de las dos empresas permitirá entre 10 y 12 millones de euros de ahorro en sinergias incorporadas a partir del quinto año. Bondalti también ha dejado claro que se propone excluir a Ercros de cotización.
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