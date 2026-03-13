Las estaciones de esquí de FGC han registrado 20.000 visitantes diarios este invierno

La consellera de Territori de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha calificado de "histórica" la temporada de invierno en las estaciones de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), con más de 20.000 visitantes diarios.

Así lo expresó durante la inauguración este viernes del Niu de l'Àliga, el refugi guardat más alto del Pirineo oriental, una actuación que "forma parte de la apuesta del Govern y FGC por modernizar las estaciones de montaña y adaptarlas a los retos del turismo actual", afirmó.

En los últimos dos años, destacó la consellera, "se han invertido más de 4 millones de euros en La Molina", entre la reforma del Niu de l'Àliga y otras actuaciones, como la adecuación de la Placeta o la mejora de los sistemas de producción de nieve para incrementar su eficiencia.

Por su parte, el presidente de FGC, Carles Ruiz, ha subrayado que, con esta reforma, se ha generado "un espacio renovado, con nuevos valores, con más vidas que las que tenía, con una nueva sala polivalente y un refugio ampliado y renovado".

"Hemos continuado con los valores iniciales de La Molina, estación pionera en muchos ámbitos y bressol de l'esquí català", concluyó.

La reforma

El Niu de l'Àliga estaba formado por dos edificios diferenciados y conectados entre sí: el hangar, de planta rectangular, y el refugi-restaurant, con forma hexagonal. En un anexo se encontraba la estación de llegada del telecabina de La Molina, principal punto de acceso de los usuarios de la estación, que dispone además de una entrada independiente en la zona sudeste para el refugio.

La reforma ha consistido en adecuar el refugio con criterios de edificación sostenible y autosuficiente, con la implantación de elementos de captación solar para calentar las habitaciones aprovechando la orientación del edificio. La capacidad pasa de 30 a 72 camas y las habitaciones son modulares para adaptarse a cualquier tipo de visitante o grupo, mientras que el espacio se amplía de 321 metros cuadrados a 547.

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En cuanto a los servicios, se han construido nuevas terrazas, se han reformado los espacios de restauración y se han conservado y mejorado dos salas de 1966.