EEUU abre la puerta al petróleo ruso hasta el 11 de abril para frenar la escalada de los precios

La Casa Blanca relaja el veto al crudo ruso. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha dado luz verde a las compras de petróleo ruso que ya se encuentran en tránsito en el mar hasta el 11 de abril, en una medida temporal que busca contener la espiral alcista de los precios del crudo por la guerra en Oriente Próximo. Con esta nueva política, Washington levanta las restricciones vigentes desde el estallido de la guerra de Ucrania en 2022.

La nueva estrategia de Washington para calmar a los mercados se ha producido apenas horas después de que el nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Jameneí, anunciara que mantendrá el cierre del estrecho de Ormuz, la vía marítima que da paso a una quinta parte del crudo que consume el mundo. Estas amenazas desde Irán solo sembraron más nerviosismo a lo largo del jueves, con un rebote en los precios de la energía de hasta el 10%.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, detalló que las nuevas medidas temporales tienen como objetivo "aumentar el alcance del suministro existente", a través de una publicación en la red social, X. "Esta medida, diseñada específicamente y de corta duración, solo se aplica al petróleo que ya se encuentra en tránsito y no proporcionará un beneficio financiero significativo al Gobierno ruso, que obtiene la mayor parte de sus ingresos energéticos de los impuestos que grava en el punto de extracción", explicó Bessent.

Además, esta última autorización se suma al permiso concedido la semana pasada a la India para acceder durante 30 días al petróleo ruso varado en el mar, una medida que ahora se extiende al resto del mercado. Esta exención temporal liberará 9 millones de barriles de crudo ruso, así como 310.000 toneladas de productos refinados, según estimaciones de Bloomberg. Para poner esto en contexto, el estrecho de Ormuz, un punto estratégico que da acceso a la mayor parte del petróleo del Golfo Pérsico, abastece al mercado con alrededor de 20 millones de barriles.

En los últimos días, Washington ha tomado una serie de medidas para enfriar los precios del petróleo y los combustibles, que han superado el umbral de los 100 dólares por barril en varias ocasiones tras sus ataques contra Irán hace casi dos semanas. La nueva política no ha logrado contener el repunte de los precios del llamado oro negro en el decimotercero día de guerra. El barril de Brent y su homólogo estadounidense, el West Texas Intermediate (WTI), han continuado sus avances de forma constante este viernes tras registrar ganancias de doble dígito el pasado jueves. El Brent ha marcado los 101 dólares.

Gráfico que muestra la evolución del barril del Brent a lo largo del tiempo.

En paralelo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hizo hincapié en que el frenazo de flujos desde el estrecho de Ormuz inyectará "mucho dinero" en su país, en una referencia a la producción nacional de crudo que mantiene el país.

"Estados Unidos es con diferencia, el mayor productor de petróleo del mundo, así que, cuando suben los precios del petróleo, ganamos mucho dinero", manifestó a través de una publicación en su red social, Truth Social. El encarecimiento del petróleo y el gas natural puede conllevar beneficios para los yacimientos de extracción más costosos que dotan Estados Unidos y Canadá, conocidos como el fracking o las arenas bituminosas.