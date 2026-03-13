El Supremo cambia las reglas: ahora puedes decidir cuándo usar tus 5 días de permiso para cuidar a un familiar

La conciliación da un paso adelante en los tribunales. El permiso laboral para cuidar a familiares deja de ser una carrera contrarreloj y gana flexibilidad real para adaptarse a las necesidades de cada hogar.

El permiso retribuido de cinco días para atender a un familiar ya no tiene que empezar obligatoriamente el mismo día del ingreso hospitalario o del hecho causante. El Tribunal Supremo ha aclarado que los trabajadores pueden elegir cuándo disfrutar esos días siempre que exista una necesidad real de cuidado y se mantenga la causa que justifica la ausencia.

La decisión refuerza el sentido original de este derecho: facilitar la atención a familiares en momentos delicados sin que el empleado pierda salario ni tenga que improvisar soluciones. En la práctica, evita situaciones frecuentes hasta ahora, como verse obligado a gastar el permiso mientras el familiar sigue hospitalizado pero aún no necesita apoyo directo en casa.

Este permiso está regulado en el artículo 37.3.b) del Estatuto de los Trabajadores y reconoce hasta cinco días retribuidos por accidente, enfermedad grave, hospitalización o intervención quirúrgica sin ingreso que requiera reposo domiciliario. Se puede solicitar para cónyuges, parejas de hecho, familiares de hasta segundo grado y convivientes.

Más margen para organizar el cuidado

El Supremo interpreta que el derecho no debe aplicarse de forma rígida ni automática. Por eso avala que el trabajador pueda ajustar el inicio y el reparto de los días al momento en que el apoyo personal resulta verdaderamente necesario.

Este criterio encaja con la ampliación del permiso aprobada en 2023, cuando la normativa elevó su duración y amplió los supuestos protegidos para reforzar la conciliación laboral y familiar. La sentencia consolida esa orientación: priorizar la atención efectiva frente al formalismo del calendario.

Eso sí, el permiso mantiene sus límites. Sigue siendo de hasta cinco días laborables y retribuidos, exige justificación médica y debe comunicarse a la empresa conforme a los procedimientos internos. No se convierte en un permiso abierto ni indefinido.

Qué implica para empresas y trabajadores

Para las plantillas, la resolución aporta seguridad jurídica y margen de organización en momentos de especial vulnerabilidad familiar. Para las empresas, supone adaptar la gestión interna a un criterio más flexible, centrado en la finalidad del derecho y no solo en la fecha del suceso.

En caso de discrepancias, los expertos recomiendan documentar la situación médica, comunicar la solicitud por escrito y acudir a la representación sindical o al asesoramiento laboral. Con esto, la doctrina refuerza el principio claro de que conciliar no debe depender del reloj, sino de la necesidad real de cuidado.