La ciudad española a la que la prensa británica llama “la nueva Barcelona”

Barcelona es uno de los destinos favoritos a nivel mundial de 2025, según el informe anual 'A Year in Travel' de la plataforma de viajes eDreams Odigeo.

La capital de Catalunya ha registrado 16 millones de visitantes en 2025, según ha publicado el Ayuntamiento de Barcelona este mes.

Este volumen de turismo equivale a una carga media diaria de 160.000 personas, haciendo que la ciudad haya recuperado el primer puesto en el ránking de las más visitadas, superando a grandes capitales europeas como París (Francia), Londres (Reino Unido) y Roma (Italia).

Evitando la masificación turística

Sin embargo, este alto número de visitantes a veces puede ser abrumador. Es por eso que muchos turistas internacionales prefieren viajar hacia otras ciudades de España que no están tan masificadas.

'The Mirror', un diario británico, ha encontrado otro destino relativamente cerca de Barcelona para aquellos que no quieran perderse el ambiente soleado, cálido y con playa que caracteriza a la capital catalana.

"La nueva Barcelona"

"La nueva Barcelona" es como ha bautizado este medio del Reino Unido a Castellón de la Plana, situada al norte de la Comunitat Valenciana.

Edificio del Ayuntamiento de Castellón de la Plana. / Wikipedia / Jaume Meneses

Esta ciudad “está repleta de edificios históricos”, cuenta con una zona portuaria y tiene más de 400 rutas de senderismo a las afueras de la ciudad, explica el medio.

Además, Castellón se sitúa en la costa del mar Mediterráneo, en una zona a la que se le ha bautizado como la Costa Azahar por la flor del naranjo azahar, cultivo por excelencia de toda la provincia y la comunidad.

El turismo crece

Castellón siempre se ha situado por debajo de València y Alicante en cuanto al número de turistas que visitaban la provincia. Sin embargo, esta realidad ha empezado a cambiar en 2025, cuando se cerró el año con una ocupación turística media anual del 7,2%, tal y como publicó en enero pasado el ayuntamiento de la ciudad.

Esta subida supone una mejora de 1,2 puntos porcentuales respecto al año 2024, en un contexto “marcado por la fuerte estacionalidad que caracteriza al destino”, explica el consistorio.

De esta forma, los medios británicos han invitado a los ciudadanos ingleses a pasar las vacaciones esta Semana Santa en este destino valenciano.

Para afianzar su propuesta, 'The Mirror' informa de que se pueden encontrar vuelos en marzo desde Londres-Stansted a Castellón desde unos 13,50 euros por trayecto, aunque los precios en vacaciones pueden llegar a subir hasta los 100 euros.