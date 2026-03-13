La Cámara de Comercio eleva la previsión de crecimiento de España, condicionada a la guerra de Irán

Pese a la incertidumbre geopolítica provocada por la guerra en Irán, los principales organismos de análisis económico de España siguen descontando una senda de crecimiento positiva para el país. La Cámara de Comercio de España prevé que la economía española mantenga la senda del crecimiento en 2026 y 2027, con un avance del PIB del 2,3% en 2026 y del 2% en 2027, apoyado principalmente en la fortaleza de la demanda nacional, gracias al dinamismo del consumo y la creación de empleo.

Pese a las buenas cifras, el organismo presidido por José Luis Bonet apunta un hecho relevante: la previsión se ha realizado "bajo la hipótesis de que la interrupción del tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz, paso obligado para el 20% del crudo mundial y el 25% del gas natural licuado, será temporal y el conflicto bélico se resolverá en cuestión de semanas". Por tanto, en caso de que la guerra en Irán se enquiste más allá de este horizonte, las previsiones podrían cambiar, aunque el consenso entre los analistas apunta a un conflicto acotado.

El conflicto hará repuntar la inflación

Acompañando los datos generales, la Cámara vaticina que, precisamente a causa de las consecuencias del conflicto, la inflación podría no bajar del 2,7% de media durante 2026, antes de moderarse a lo largo de 2027. En otro orden, el mercado laboral mantendría una evolución muy positiva, con la creación de 360.000 empleos en 2026 y casi 300.000 en 2027, y una reducción progresiva de la tasa de paro hasta el 9,2% en 2027.

La institución dedica un apartado de su informe a la inversión, vaticinando que podría seguir creciendo en los próximos dos años, aunque con más protagonismo en la construcción, que avanzaría un 5,2% en 2026 y un 4,8% en 2027. Esta evolución, destacan, refleja la incertidumbre del momento y también el final del impulso de los fondos NextGenerationEU, aunque en 2027 se notará el efecto de los proyectos que ya están en marcha.

La diferencia entre los estímulos a nivel nacional e internacional llama también la atención. La Cámara cree que la demanda nacional continuará "siendo el motor de la economía", al aportar 2,8 puntos al PIB en 2026 y 2,2 en 2027. Sin embargo, el sector exterior restará crecimiento, debido a una demanda internacional más débil. Las exportaciones apenas crecerán un 1,9% en 2026, para repuntar al 2,8% en 2027, mientras que el crecimiento de las importaciones será superior —3,5% en 2026 y 3,7% en 2027— impulsadas por la fortaleza del consumo.

Dos escenarios con un conflicto más largo

Los datos, sin embargo, quedan pendientes de una enorme incógnita: la duración de la guerra entre EEUU e Irán, que provoca, a ojos del organismo, "numerosas incertidumbres y una extraordinaria volatilidad en la situación política". Por ello, la Cámara ha proyectado otros dos escenarios, con un conflicto más largo, para tratar de dilucidar sus consecuencias en la economía española.

En primer lugar, entre dos y tres meses de conflicto. "Bajo este supuesto, el barril de Brent se establecería por encima de 80 dólares de media durante el primer trimestre de 2026, normalizándose progresivamente a partir del segundo trimestre. El crecimiento del PIB de 2026 se reduciría en 0,3 puntos porcentuales, situándose en el 2%, y la inflación aumentaría 0,5 puntos en 2026, aunque este efecto se corregiría en 2027.

En segundo lugar, mucho más dañino, se encuentra una guerra prolongada, con un petróleo por encima de 90 dólares en 2026. El PIB crecería el 1,6% tanto en 2026 como en 2027; 0,7 y 0,4 puntos porcentuales menos, respectivamente, en relación con el escenario base. La inflación podría escalar hasta el 4% de media en 2026, lo que erosionaría la capacidad adquisitiva de los hogares y la rentabilidad empresarial.