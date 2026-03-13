Boeing repara 25 aviones 737 Max por un fallo en el cableado que afecta a las entregas de marzo

Boeing está reparando hasta 25 aviones 737 Max aún sin entregar por un defecto en el cableado, lo que afecta a los envíos de este modelo en el mes de marzo, aunque el impacto no será mayor de lo que la compañía había estimado inicialmente.

En este escenario, la firma estadounidense afirmó que había alertado a clientes y reguladores estadounidenses, además de que continúa fabricando estas aeronaves a un ritmo de 42 unidades al mes, según 'Bloomberg'.

Hasta ahora, Boeing solo ha entregado tres 737 Max en marzo, tras un febrero en el que envió un total de 43 unidades, su mejor cifra en el segundo mes en casi una década. En total, alcanzó las 51 entregas comerciales, récord desde 2017 para este periodo, por encima de su rival Airbus.

Impacto en Bolsa

Se espera que su director financiero, Jay Malave, ofrezca información actualizada sobre las repercusiones del problema de cableado cuando intervenga en la Conferencia Global de Industrias del Bank of America, que se celebrará el próximo 17 de marzo.

El problema del cableado fue anunciado el pasado martes, día en que Boeing aseguró que no alterará su objetivo anual de aproximadamente 500 aviones de este modelo para 2026, ya que la incidencia se resolverá en cuestión de días. No obstante, el impacto en Bolsa se hizo notar después de que sus acciones bajaran más del 3% tras el anuncio.

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Desde el 10 de marzo, Boeing acumula dos jornadas bursátiles en negativo, siendo especialmente relevante la caída de ayer (-4,36%). Sin embargo, en la sesión de este viernes, sus títulos se intercambiaban a 209,67 dólares (183,26 euros) cada uno, lo que supone un avance del 2,42%, pasadas las 18.00 horas.