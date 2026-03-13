BBVA dispara un 17% la financiación a empresas en Catalunya y supera los 22.600 millones en 2025

BBVA elevó el pasado año el volumen de financiación concedida a empresas catalanas hasta 22.684 millones de euros, lo que supone un aumento del 17% respecto a 2024. Con este crecimiento, la entidad refuerza su presencia en el tejido empresarial de Catalunya y consolida su expansión en el segmento corporativo.

El incremento, tal y cómo traslada la entidad bancaria mediante un comunicado, responde a un mayor volumen de crédito y a la captación de nuevos clientes, especialmente entre pequeñas y medianas empresas. Así, según el banco, una de cada cuatro pymes en España decide trabajar con BBVA, lo que situaría a la entidad como líder en captación por tercer año consecutivo.

El banco vizcaíno se encentra inmerso en una estrategia de crecimiento que, para 2026, quiere poner el foco en el segmento de las empresas. La estrategia del banco combina una financiación con herramientas tecnológicas, por un lado, y servicios de asesoramiento para empresas en distintas fases de crecimiento, por el otro. En concreto, la oferta incluye desde soluciones de cobros y pagos para comercios hasta herramientas de gestión financiera para grandes compañías, pymes y autónomos.

Así, tal y como explicó este jueves su 'country manager' en España, Peio Belausteguigoitia, tanto a las pymes como a las empresas mayores son ámbitos donde BBVA quiere consolidar el crecimiento del crédito.

¿Y qué novedades destacan? La entidad menciona la actualización de BBVA Cobros, una aplicación que permite convertir el teléfono móvil en un terminal de pago para aceptar tarjetas o pagos con dispositivos móviles. La herramienta incorpora ahora mayor visibilidad de Bizum en la pantalla principal de los TPV Android, lo que facilita cobrar de forma más rápida desde el móvil. Además, la aplicación permite consultar de forma conjunta los cobros realizados con tarjeta y Bizum, con filtros independientes que ayudan a los negocios a controlar mejor su actividad diaria.

Impulso a la creación de empresas

Más allá de la financiación, la entidad también está reforzando su papel en el acompañamiento a emprendedores, donde la entidad destaca el servicio integral para crear empresas en colaboración con Ayuda T Pymes, que permite constituir una sociedad sin tener que gestionar directamente los trámites administrativos. El sistema centraliza todo el proceso y permite firmar la escritura notarial de forma digital. Desde su lanzamiento, más de 1.000 empresas se han constituido con el apoyo del banco, según la entidad.

Este servicio se complementa con productos específicos para nuevos negocios, como la Cuenta Empresa Bienvenida sin comisiones, promociones para nuevos clientes o la posibilidad de contratar TPV sin coste durante el primer año.

Apuesta por el mundo rural y la inteligencia artificial

BBVA también quiere impulsar iniciativas para apoyar la actividad empresarial en zonas rurales, con el objetivo de que la ubicación geográfica no limite el desarrollo de negocios. Entre otras medidas, el banco está reforzando el apoyo a jóvenes agricultores para facilitar el relevo generacional en el sector agroalimentario.

En paralelo, está promoviendo el uso de inteligencia artificial en las pymes. Como parte de su estrategia de innovación, BBVA ha puesto a disposición de sus clientes empresariales dos licencias gratuitas de ChatGPT Business durante un año, con el objetivo de facilitar la adopción de esta tecnología.

La iniciativa se enmarca en la alianza estratégica entre BBVA y OpenAI y busca que las pequeñas y medianas empresas puedan experimentar con la IA, automatizar tareas y mejorar su eficiencia operativa. La alianza se firmó en diciembre de 2025, tras dos años de trabajo conjunto, por el cual BBVA contará con acceso preferente a las capacidades más avanzadas de OpenAI —incluyendo talento experto y modelos de última generación— y trabajará de forma conjunta con sus equipos de ingeniería, investigación y desarrollo de soluciones.