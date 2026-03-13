El aeropuerto de Barcelona-El Prat no se espera a la ampliación: renovará el asfalto de la pista del mar, construirá nuevos carriles y modernizará instalaciones

El aeropuerto de Barcelona-El Prat no se esperará a la ampliación para renovar sus instalaciones. Si hace unos días se conocían los detalles de la remodelación de la T2, este viernes Aena ha desvelado dos proyectos que, con más de 110 millones de euros de inversión, aspiran a mejorar el día a día de la infraestructura. No obstante, obligarán a reorganizar su actividad durante meses y hasta a interrumpir el tráfico durante 50 o 60 días. Se construirán nuevos carriles de rodaje para acortar los recorridos de los aviones, se reasfaltará la pista del mar, se reformarán los apartaderos de espera, se hará un nuevo estacionamiento de aviones... la lista es larga.

No se ganan operaciones por hora, que es el motivo último de la prolongación de la pista hacia La Ricarda, pero sí disminuye los tiempos de espera de las aeronaves antes de aterrizar o, una vez en tierra, recorta el recorrido hasta la terminal donde descargar el pasaje. De este modo, las emisiones también se reducen, con lo que, ha valorado la directora del aeropuerto, Eva Valenzuela, la obra tiene beneficios ambientales. Los viajeros, por su parte, tendrán que esperar menos, sobre todo al despegar a ciertas horas del día. Sin ir más lejos, este viernes a las 10 de la mañana, una cola de aviones de distintas compañías se acumulaba en la cabecera de la 06R-24L, la pista del mar que está previsto alargar con el proyecto de ampliación.

Dos aeronaves en la pista del mar, pendientes de ser autorizadas para despegar en el aeropuerto de Barcelona-El Prat. / Zowy Voeten

Reducción de oferta

El jefe de operaciones del aeropuerto, Jaume Bauza, ha detallado los dos proyectos. El más largo, costoso y que afectará a las compañías aéreas porque les obligará a reducir oferta, será el del cambio de pavimento de la pista más cercana al mar. Es una infraestructura con 21 años de vida y, al contrario de lo que ocurre con las carreteras y las infraestructuras ferroviarias, en el mundo aeronáutico están obligados a renovarlas por seguridad cada cierto tiempo. Desde el gestor aeroportuario prefieren que no se les acumulen las actuaciones y, en su calendario, han preferido que estos complejos trabajos se hagan y acaben antes de que llegue la prolongación de esta 06R-24L: "Así cuando se alargue ya tendrá la rodadura nueva en dos terceras partes", ha razonado Valenzuela.

Descripción de las mejoras en el aeropuerto.

Después, ya llegará el momento de sumar el medio kilómetro pactado en junio del año pasado entre el Govern y Aena, siempre que la Unión Europea avale la ampliación. Estos trabajos durarán 30 meses, ha detallado Bauza, aunque ahora mismo está en exposición pública para lograr la Declaración de Impacto Ambiental (DIA). Después se concretará el proyecto, se licitará y se adjudicará. Lo que sí tienen claro es que el cierre de la pista durante 50 días se afrontará en invierno: si llegan a tiempo en el del 2027 y, si no, en el 2028.

Un avión de la compañía Air France en la pista del mar del aeropuerto de Barcelona-El Prat, que renovará el pavimento a partir del 2027. / Zowy Voeten

Nueva salida rápida

El otro proyecto, de 3,1 millones de euros y un plazo de ejecución de 12 meses, afecta a la pista transversal, que principalmente se utiliza de 23.00 horas a 7.00 horas, o sea en horario nocturno para evitar molestias por ruido en los municipios cercanos. Es una infraestructura que cada vez tiene más tráfico, han admitido, y lo que ocurre ahora es que los pilotos usan "atajos" para rodar menos por el aeropuerto e irse a la terminal donde deben estacionar lo antes posible. Bauza, conciliador, ha asegurado que la voluntad de Aena es evitar que esas aeronaves den tanta vuelta y por eso se construirá una nueva salida rápida de esta pista cruzada (también denominada 02-20). Pasajeros y aerolíneas ahorrarán tiempo y combustible.