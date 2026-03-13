Aún en TMB
La acumulación de cargos del nuevo director de Rodalies de Catalunya retrasa su nombramiento oficial
La designación como consejero delegado de la empresa mixta del todavía director de metro, Òscar Playà, se produjo hace ya dos meses pero precisa un informe de la Abogacía del Estado y que pase por el Consejo de Ministros
Òscar Playà simultaneará la dirección de Rodalies de Catalunya con el cargo de consejero delegado de la empresa mixta
Òscar Playà sigue en TMB. La acumulación de los cargos de consejero delegado de la nueva empresa mixta Rodalies de Catalunya y como director de Renfe Viajeros en Catalunya está dificultando su nombramiento, tal como han confirmado fuentes del Govern. A pesar de que su designación se produjo el 12 de enero, hace ya más de dos meses, el hecho de que solo dos semanas después se decidiera ampliar sus competencias ha retrasado su toma de posesión oficial mucho más de lo deseado.
Aunque tanto desde la Conselleria de Territori, Habitatge i Transició Ecològica como desde Renfe se admite que el directivo simultanea sus todavía responsabilidades en la empresa de transporte público barcelonesa con las tareas en Rodalies, lo cierto es que, el 2 de marzo, durante la celebración del primer consejo de administración de la nueva sociedad mercantil estatal (de la que Renfe cuenta con la mayoría accionarial, con el 51%), Playà aún no pudo ser formalmente nombrado.
Tramitación extraordinaria
Ese consejo de administración, confirman fuentes del Govern, sirvió para aprobar el nuevo contrato pero, añaden, precisa de una "tramitación extraordinaria" porque se necesita un informe de la Abogacía del Estado. Todo esto responde al hecho de que la concurrencia de ambos cargos le coloca también en una escala salarial y en un volumen de responsabilidades superior.
Pero los trámites no acaban ahí. Cuando se cuente con esa validación, se deberá celebrar el segundo consejo de administración de la empresa mixta, que dará luz verde otra vez al contrato como consejero delegado de la compañía. Y, por último, Renfe deberá elevar una solicitud al Consejo de Ministros en el que se pide la "compatibilidad" de ambos cargos. Cuando cuenten con esa validación del Gobierno, entonces sí, Playà podrá ser efectivamente el directivo de Rodalies anunciado desde dos meses atrás.
Tanto desde TMB como desde Territori se había asegurado en diversas ocasiones que el nombramiento tardaría "unas dos o tres semanas".
