Vivara, la gestora de alquiler de Grupo Catalana Occidente, suma 1.500 nuevas viviendas de grandes fondos de inversión

En dos años de vida, Vivara se ha hecho con una cartera de 2.000 viviendas en alquiler. La empresa de alquiler profesionalizado del Grupo Catalana Occidente (GCO) Ventures, el vehículo inversor de GCO, acaba de firmar la mayor operación desde que se creó la firma, con la que ha sumando 1.500 viviendas en alquiler procedentes de diversos fondos de inversión, cuyos nombres no han trascendido. Estos inversores institucionales han cedido la gestión del alquiler de varios de sus activos a Vivara, quien preservará la estabilidad de contratos, evitando así la retirada de activos del mercado.

Lo hacen en un contexto en que, en palabras de Llàtzer Puigpelat, Chief Revenue Officer (CRO, o diretor de Ingresos) de Vivara, “el mercado del alquiler se encuentra en un momento muy crítico y tensionado por la falta de oferta y la regulación compleja y cada vez más restrictiva”. Actualmente, Vivara está presente en los principales mercados, con actividad en Cataluña, Madrid, Comunidad Valenciana y Zaragoza, además de Andalucía y País Vasco.

La empresa, fundada en Barcelona en 2024 de la mano de Grupo Catalana Occidente, con una plantilla que supera los 40 profesionales, ofrece un modelo de gestión de alquiler residencial donde "garantiza" la renta mensual al propietario mediante la emisión de una póliza de seguro de impago emitido por la propia aseguradora. Es decir: el propietario que cede la gestión a Vivara le paga una comisión del 5% o del 8%, según el grado de cobertura. Si el inquilino hay un mes que no paga, Vivara abona su alquiler, con una extensión que va desde 12 a 24 meses. También cubre daños por vandalismo hasta 3.000 euros.

Los fondos desinvierten en alquiler

Durante el ejercicio anterior, grandes fondos como Blackstone, Ares o Cerberus y promotoras como Culmia pusieron a la venta grandes portfolios de inmuebles en que tenían en alquiler. Estos, en su conjunto, sumaron más de 30.000 pisos repartidos por todo el país, cuyo valor conjunto supera los 5.000 millones de euros. Una cantidad, además, que no tiene en cuenta las transacciones que se activarán en los próximos meses ni el capital que están levantando en fundraising las gestoras especializadas. Por ello, en la actualidad, podrían ser más.

En este sentido, Vivara, junto a otros gestores de alquiler profesionalizado que ofrecen modelos distintos, quiere ser el actor que canalice la venta de estos activos a otros inversores privados, y lo haga asegurando la gestión del alquiler. "Hemos visto que hay una tendencia creciente en el mercado de privatización de carteras de pisos con alquiler. Algunos fondos o inversores institucionales han cerrado su ciclo de inversión y están vendiendo sus carteras a propietarios particulares (...) La propuesta que estamos ofreciendo nosotros a los fondos es que, facilitamos un canal de ventas a través de nuestros ‘partners inmobiliarios’, y además ofrecemos una capa de servicio de gestión de alquiler a los futuros compradores" explicaba el CRO de Vivara a EL PERIÓDICO.