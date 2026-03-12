Unió de Pagesos se manifiesta este viernes en Barcelona contra la repentina subida de precios del gasóleo

Cuatro días después del estallido del conflicto en Oriente Próximo, los agricultores españoles ya pusieron el grito en el cielo para denunciar que el precio del gasóleo de uso agrícola, el conocido como gasoil B, había subido un 8% de manera repentina. Ahora, a punto de cumplirse dos semanas de los primeros bombardeos sobre Teherán, el sector primario ha decidido salir a la calle para denunciar lo que, a su entender, está siendo una operación especulativa de las empresas distribuidoras, que han colocado el combustible que ellos utilizan para los trabajos en el campo a un precio medio ponderado de 1,458 euros por litro, un 22% más caro que el 2 de marzo pasado, según datos obtenidos en el Geoportal del Ministerio para Transición Ecológica.

Los productores agrarios y ganaderos sospechan que les están aplicando precios más caros "sobre un carburante que ellos ya tenían comprado y almacenado desde hace tiempo, porque no es posible que en tan pocos días estén ya vendiéndonos gasóleo afectado por el bloqueo del estrecho de Ormuz", critica un afectado.

Por eso, y porque quiere mostrar también su rechazo al conflicto bélico iniciado por Israel y Estados Unidos, el sindicato Unió de Pagesos ha convocado para este viernes una protesta en Barcelona, con una concentración a las 11.30 horas frente a la sede de la delegación del Gobierno central, en la calle de Mallorca, en la que reclama medidas urgentes al Gobierno. Entre otras cuestiones, la organización agraria está preocupada por el impacto que la subida de los costes de producción va a tener sobre la próxima cosecha, que va a salir bastante más cara que la del año pasado. "Es necesario, por ello, realizar controles estrictos para velar por el cumplimiento de la ley de la cadena alimentaria, de manera que se asegure que los importes que reciba el sector agrario por sus producciones compense adecuadamente estos incrementos", exige.

Convocatoria de Unió de Pagesos para concentrarse este viernes en Barcelona por la subida de precios del gasóelo. / Unió de Pagesos

Unió de Pagesos pide también una rebaja de los impuestos aplicados al gasóleo agrario. Entre sus demandas, pide implantar un gasóleo profesional agrario con el impuesto especial armonizado mínimo en la UE y un IVA reducido, además de acelerar la devolución al campo de la parte correspondiente del impuesto especial de hidrocarburos (IEH). También insta al Ejecutivo a emplear los mecanismos a su alcance para preservar la estabilidad del mercado ante posibles problemas de suministro.

Noticias relacionadas

"El sector primario, ya se vio la crisis energética de la guerra de Ucrania, suele ser el primero en notar los efectos de perturbaciones internacionales", señala Carles Vicente, responsable del área de Fiscalidad en el sindicato catalán, que pertenece a la plataforma estatal Unión de Uniones (UdU).