Locura por trabajar en Volkswagen: Cerca de 5.000 valencianos optan a entrar en la planta

La oferta de trabajo en la gigafactoría de baterías de Volkswagen en Sagunt ha desatado el interés de casi 5.000 valencianos. PowerCo, filial de baterías de Volkswagen, abrió el proceso de selección de los operarios de la planta en diciembre y ya ha recibido 4.860 candidaturas. El 98 % de los aspirantes son valencianos.

De forma paralela, Volkswagen ha comenzado a recibir el equipamiento de la gigafactoría de baterías. La multinacional espera la llegada de 4.000 contenedores procedentes sobre todo de China y Corea del Sur con todos los equipos de producción. Los responsables de las obras han habilitado unas carpas en el exterior de la fábrica para mantener protegido el material.

Los primeros quinientos operarios que van a trabajar en la gigafactoría de baterías de Volkswagen en Sagunt cobrarán de media unos 1.500 euros netos al mes distribuidos en catorce pagas.

La empresa está ofreciendo salarios brutos que rondan entre los 26.000 y 29.000 euros en función de si son contratos de lunes a viernes o de lunes a domingo. Fuentes sindicales apuntaron que la propuesta es una "buena oportunidad laboral" porque está ligada al convenio general de la industria química, que es de los mejores.

La empresa no ha hecho públicas las ofertas que está haciendo a los operarios de la planta y se remite al convenio general de la industria química. Fuentes de UGT, sindicato que preside el comité de empresa de PowerCo, explicaron que se está ofreciendo el convenio "mejorado". El sueldo final depende del puesto de los trabajadores y de las retenciones que tengan (las cuales dependen, por ejemplo, de si tienen o no hijos).

Hay dos tramos de salarios. Los contratos de lunes a viernes rondan los 26.000 euros brutos al año y los de lunes a domingo los 29.000 euros. Las retenciones de IRPF y los pagos a la Seguridad Social (SS) están en un 22 % -más o menos- sobre el sueldo bruto. Los trabajadores contratados pueden elegir entre cobrar en catorce pagas (unos 1.500 euros netos al mes de media) o en doce (1.750 euros netos).

Maquinaria de la planta

Por lo que respecta a la maquinaria que está llegando, la instalación va a comenzar en cuanto terminen los trabajos de acondicionamiento de las salas blancas, que son el corazón de la fábrica y que acomete la empresa de Corea del Sur K-Ensol. El equipo recibido incluye material para el proceso de recubrimiento y el área de carga inicial de las pilas y evaluación de rendimiento (proceso denominado de formación y envejecimiento), etapas esenciales en la fabricación de celdas de batería.

La compañía ya ha recibido 32 contenedores con material para la producción, como equipos para la fase de carga y análisis del rendimiento y conductos de aire para la zona donde se acomete el recubrimiento. Los envíos (que se están realizando sobre todo en barcos) incluyen también elementos esenciales como escaleras y estructuras de acero necesarias para la instalación y el montaje de la maquinaria. En las próximas tres semanas está prevista la llegada de otros 37 contenedores adicionales, principalmente maquinaria destinada al área de formación y envejecimiento.

28 de septiembre

PowerCo tiene marcado en rojo el 28 de septiembre como fecha de arranque de la producción en Sagunt. Las obras de los primeros edificios de la primera fase están prácticamente concluidas y los proveedores de la compañía están a punto de acometer el equipamiento con personal propio porque son procesos muy especializados.

Los proveedores de PowerCo han seleccionado 400 habitaciones de hotel que necesitan para dar alojamiento a 700 ingenieros asiáticos contratados para terminar la gigafactoría de Sagunt, según ha confirmado Levante-EMV. Los primeros 120 ingenieros, que proceden de Corea del Sur, llegaron en enero. Los operarios que ya están en Sagunt trabajan para la empresa K-Ensol.

Noticias relacionadas

Los proveedores de PowerCo han estado buscando habitaciones dobles para ocuparlas hasta enero de 2028. El grueso de los trabajadores procedentes de Asia van a permanecer en Sagunt entre el próximo mes de abril y abril de 2027.