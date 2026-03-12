La start-up Superlativa factura 5 millones: sus productos contra el estrés ya se venden en 1.400 farmacias

Tras un esfuerzo constante de divulgación y una combinación estratégica de venta física y online, la start-up barcelonesa Superlativa, especializada en suplementos naturales para el bienestar emocional, ha conseguido cerrar 2025 con una facturación de cinco millones de euros. Lo ha hecho, además, tras superar las 400.000 unidades vendidas en farmacias de toda España. Entre llas, producto estrella de la marca es Superlativa Daily, destinado al estrés crónico y al uso diario, que concentra alrededor del 80% de las ventas.

Si la normalización de la conversación pública sobre salud mental ha ayudado a potenciar su negocio, la tendencia al alza de consumo de psicofármacos, ha terminado de catapultarlo. Así, la compañía fundada en 2019 por Teresa Pueyo, que ya está presente en más de 1.400 establecimientos, se ha consolidado como una de las firmas con mayor rotación dentro de la categoría de complementos alimenticios para el bienestar emocional.

Una sociedad sobreestimulada

¿Cómo han conseguido estos resultados? Según explica la propia Pueyo, el crecimiento responde en gran medida a una mayor concienciación social sobre prevención del estrés antes de que se convierta en un problema de salud. “El estrés es uno de los principales retos de salud que afrontamos como sociedad y con la sobreestimulación a la que nos enfrentamos, irá a más”, afirma. Además, añade, cada vez más profesionales sanitarios empiezan a recomendar estrategias de prevención. “Hay psiquiatras que ven a pacientes cuando el problema ya está desarrollado, pero reconocen cuánto bien podría hacer la fitoterapia antes de llegar a ese punto”, señala.

A la ecuación también se suma el aumento de clientes y en la expansión interna de la empresa. Durante 2025, Superlativa incrementó su base de usuarios un 115%, pasando de 35.000 a 75.000 clientes, y amplió su plantilla de seis a 18 trabajadores, reforzando especialmente las áreas de farmacia y marketing.

Divulgación y prevención

Detrás de estos números Superlativa esconde una estrategia de marca que apuesta por la divulgación y educación en salud. “La educación ha sido siempre uno de los pilares de Superlativa. Invertimos mucho en divulgación científica y en colaborar con profesionales de la salud”, explica su fundadora. En esta línea, la compañía impulsa talleres y sesiones formativas sobre estrés y bienestar tanto con especialistas sanitarios como con empresas interesadas en mejorar el bienestar de sus empleados.

La innovación, tras la la entrada del fondo Iris Ventures en 2024, también forma parte de la estrategia de crecimiento. En 2025 la empresa lanzó Superlativa Forte, una fórmula natural diseñada para actuar en momentos de estrés agudo o nerviosismo. Según la compañía, se trata de una de sus principales apuestas dentro del canal farmacia, donde la demanda de soluciones rápidas para episodios puntuales de ansiedad sigue creciendo.

Un sector en auge

El crecimiento de la compañía se produce en paralelo al auge del mercado de los complementos alimenticios. Las previsiones del sector apuntan a un crecimiento anual de entre el 7,5% y el 8,5% en España durante los próximos cinco años, impulsado especialmente por el interés en la salud mental, el descanso y el bienestar cognitivo.

Para Pueyo, el papel de la farmacia seguirá siendo clave en esta tendencia. “El farmacéutico es un profesional de la salud muy cualificado y muchas veces es el primer recurso al que acuden las personas cuando tienen un problema”, afirma.

Tras el fuerte crecimiento registrado en 2025, la compañía afronta 2026 con el objetivo de continuar expandiendo su red de distribución y lanzar nuevas innovaciones orientadas a mejorar la gestión del estrés. El reto, según su fundadora, será mantener el ritmo de crecimiento en un mercado cada vez más competitivo. “Nuestro objetivo es seguir creciendo y haciendo más accesible el producto para que cada vez más personas puedan encontrarlo fácilmente en su farmacia”, concluye.

Aunque el público objetivo no es exclusivamente femenino, la mayoría de compradoras siguen siendo mujeres, algo que Pueyo atribuye a los hábitos de compra, cuidado y consumo de psicofármacos, pues son el grupo poblacional que más los consume. Entre 1,5 y 3 veces más, según datos del INE.

La visión de futuro de Superlativa pasa por integrar la gestión del estrés en los hábitos diarios, del mismo modo que hoy se consumen vitaminas o probióticos. Ponen el foco en la Generación Z, que, resalta, son los destinan cada vez más recursos a la prevención y al bienestar. “En definitiva, queremos acercar la fitoterapia a la gente, con rigor y transparencia”, resume Pueyo.