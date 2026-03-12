Shein abre oficina en Barcelona para “fortalecer” su presencia en España

El gigante asiático del comercio electrónico Shein gana cuerpo en España. La compañía ha inaugurado este jueves su primera oficina en Barcelona, una base que define como “estratégica” en un mercado que figura entre los tres en los que más vende esta empresa dentro de la Unión Europea. Shein cuenta con unas oficinas en Madrid que se dedican casi exclusivamente a la gestión y desarrollo de su ‘marketplace’ (la funcionalidad que permite a otras marcas vender su producto a través de la página web de Shein y que ya utilizan Bosanova, Misako o Dream), y ahora abren las de Barcelona para tener un equipo en el país que se dedique al marketing, al análisis de tendencias, al posicionamiento de marca y a la creación de contenidos para las redes sociales.

“Es un ‘hub’ de talento local, que nos permitirá estar más cerca de nuestro consumidor”, ha presentado la responsable de comunicación de Shein en España, Alessandra Bonito. “Representa un espacio donde apoyaremos las operaciones internacionales de Shein”, ha agregado la misma, perfilando a esta cadena digital como una empresa con una red de más de 40 oficinas repartidas por todo el mundo y en torno a 18.000 trabajadores. Según las últimas cuentas que circulan del grupo, la matriz de Shein factura en torno a 40.000 millones de dólares al año.

“Nuestro objetivo –ha rematado– es fortalecer nuestra presencia en España”. Las de Barcelona serán ocho personas, una cifra que no descartan ampliar a largo plazo. En Madrid son, también, una decena.

Si se han decantado por esta ciudad es, en palabras de la misma portavoz, por ser “un epicentro estratégico con un ecosistema vibrante”, por su “capacidad de atraer talento internacional”, por ser un “ecosistema dinámico” con mucho peso emprendedor y presencia de “grandes empresas de la industria de la moda”, una combinación de “ingredientes perfectos” para apoyar el posicionamiento de la marca Shein en España.

Miriam Victoria (Associació Moda Catalunya i Balears), Alessandra Bonito (Shein) y Vorada Hiransomboon (Shein) en la presentación del 'hub' de Barcelona.. / Marc Asensio Clupés / EPC

“Esta oficina representa un paso estratégico para Shein y para nuestra marca Nöista”, ha apuntado, por su lado, la nueva responsable del equipo de Barcelona y directora de marca de Shein, Vorada Hiransomboon, en relación con la única marca de ropa propia de Shein de inspiración Mediterránea. Tienen cientos de sus prendas expuestas en estas instalaciones catalanas. “Desde aquí queremos seguir apoyando el crecimiento global de Shein” y “seguir apoyando la moda accesible”, ha asegurado la directiva. “Queremos generar oportunidades tanto para nuestro equipo como para nuestra comunidad global”, ha agregado.

Importancia para Barcelona

A la inversa, la ciudad y región también ganan, o en eso se ha centrado el discurso de la fundadora y presidenta de la Associació Moda Catalunya i Balears, Miriam Victoria, en el evento de presentación de las oficinas. A él han asistido, también, Marta Angerri (Generalitat) o Benet Maimí (Foment del Treball). “Esto nos da prestigio: que una plataforma de esta envergadura se instale aquí es señal de confianza por ambas partes”, se ha explayado, asegurando que este enclave hará a la industria “confiar más en la plataforma” por el “contacto directo” que ganan con ella.

Un espacio del nuevo HUB de Shein en Barcelona / Marc Asensio Clupés / EPC

Lo cierto es que la compañía desempeña un papel controvertido en la industria. Es una de las marcas nativas digitales asiáticas que tiene la Unión Europea (UE) en el radar por estar presuntamente operando en el continente con dinámicas y productos que aquí no están aceptados. Sobre ella pesan, además, acusaciones relacionadas con su huella ambiental (Greenpeace la ha acusado de utilizar sustancias químicas peligrosas que infringen la normativa europea) o con la precariedad de las condiciones laborales en sus fábricas.

De ahí, probablemente, el esfuerzo que está haciendo la compañía por crecer ordenadamente en Europa, donde ha invertido hasta 250 millones de euros en medidas relacionadas con la sostenibilidad y donde tiene esta importante red de oficinas o un recién estrenado centro de distribución en Polonia. De hecho, el posicionamiento público de Shein tras cada anuncio de investigación de la UE ha sido de cooperación y de elevar los controles de seguridad para evitar este tipo de situaciones.

“El hecho de que estéis aquí, para las personas que vivimos aquí, nos hará más fácil y nos dará más confianza [sobre la marca]”, ha insistido, en este sentido, Miriam Victoria. Abrir una oficina en Barcelona, ha concluido, evidencia “que valoran este mercado”.