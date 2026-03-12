Serunion roza unos ingresos de 700 millones y crece en Madrid con la compra de la firma de cátering Cobos

Serunion, líder español en restauración colectiva y que pertenece al grupo francés Elior, cerró su ejercicio fiscal el pasado 30 de septiembre con una facturación total de 682 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 12,8% respecto al año anterior. La compañía cuenta con una plantilla de 28.000 empleados, sirve cerca de 500.000 menús diarios en 3.101 centros en toda España y presta servicio a más de 2.500 centros a través de su división de 'facilities', es decir a través de empresas dedicadas a limpieza y servicios auxiliares en instalaciones.

Del total facturado en 2025, 600 millones de euros proceden de la restauración colectiva, el negocio histórico y principal de Serunion, que ha crecido un 6,2% durante el ejercicio pasado. Todas las divisiones han mostrado un comportamiento positivo: Serunion Educa (centros educativos) ha crecido un 4,7%, Serunion B&I (empresas e instituciones), un 15,2%; Serunion Salud (centros sanitarios), un 5,1%, y Social (residencias), 2,3%.

El área de Facility Management, que Serunion incorporó en 2023, continúa su progresión con una facturación de 82 millones de euros, gracias a la incorporación en octubre de 2024 del Grupo Alarcón que ha ayudado en el crecimiento de la división. La integración progresiva de los servicios de 'facilities' dentro de la oferta de Serunion está permitiendo a la compañía reforzar su competitividad y aportar soluciones globales a sus clientes.

Este 2026, la compañía ha incorporado a su cartera de servicios a la empresa de cátering para eventos Cobos, una forma madrileña que ha adquirido por un valor cercano a los 2 millones de euros, según ha informado Serunion

Nuevos clientes

A lo largo de 2025, Serunion ha incorporado diferentes clientes de gran relevancia que han contribuido a su avance y han confiado en los servicios integrales de la compañía y en las ventajas que estos aportan a una gran corporación: la unificación de todos los servicios bajo una única visión estratégica y un único interlocutor.

Asimismo, la empresa petrolera Moeve, ha reforzado su confianza en Serunion con la incorporación de cinco nuevos centros. Por otro lado, el Hospital Universitario Los Arcos del Mar Menor ha apostado por Serunion para dar servicio de alimentación integral a pacientes, empleados y a público general, mientras que el Museu Marítim de Barcelona se ha integrado en nuestro cátering de autor, Singularis, consolidando su presencia en espacios culturales. Serunion ya presta sus servicios en centros tcomo CaixaForum, Gran Teatre del Liceu o el Teatre Nacional de Catalunya.

"Las personas que trabajan en Serunion exhiben cada año una profesionalidad y un compromiso encomiables, que nos permiten obtener los magníficos resultados que la compañía presenta en España desde hace más de 30 años. Nuestros profesionales son los que están en contacto directo y permanente con los clientes. Escucharlos y convertir sus ideas y opiniones en mejoras reales para la compañía y para los usuarios de nuestros servicios es una de las claves principales para seguir creciendo con solidez", ha afirmado Antonio Llorens, presidente de Serunion.

La compañía es líder en el sector de la restauración de colectivos en España, promoviendo una alimentación saludable y actuando de forma sostenible. Tras más de 30 años en el mercado, ofrece un servicio cercano y personalizado gracias a su red formada por 19 oficinas, siete delegaciones de vending, ocho almacenes y 15 cocinas centrales. En 2023, Derichebourg adquirió una participación muy significativa del Grupo Elior, reforzando nuestra posición como empresa global de servicios.