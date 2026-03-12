Sebastián Ramírez, abogado laboralista: "Con el autodespido tendrás derecho a indemnización y paro"

A menudo, cuando una persona decide abandonar su puesto de trabajo, suele recurrir a la baja voluntaria, ya que considera que es su única alternativa o, por lo menos, la más efectiva. Sin embargo, en la mayoría de casos, la empresa no estaría actuando de forma adecuada.

Una alternativa muy rentable: el autodespido

En este sentido, la renuncia por parte del trabajador no solucionaría situaciones de pagos atrasados, cambios esenciales en las condiciones laborales, o incumplimientos que se repiten en el tiempo. De hecho, según explica Sebastián Ramírez, abogado laboralista, al firmar una baja voluntaria el trabajador estaría perdiendo derechos laborales que le corresponden por ley.

Para el experto, la mejor opción en estas situaciones sería el autodespido, ya que ofrece mayor protección al trabajador. La diferencia clave es que, en este caso, el afectado no abandonaría su puesto 'por decisión propia', sino porque la situación le obliga a irse de la empresa.

Básicamente, si el empleado recurre al autodespido podría abandonar la empresa con derecho a una indemnización, accediendo incluso al subsidio por desempleo. En todo caso, Ramírez señala la importancia de informarse adecuadamente antes de tomar una decisión, ya que un error podría costarnos mucho tiempo y dinero.

Qué causas pueden justificar un autodespido

Antes de tomar una decisión, debemos tener en cuenta que el autodespido no es una decisión simple, pues no solo bastaría con mostrar el descontento con el empleo y un deseo de cambiar de empresa. Por ello, es imprescindible demostrar que el empresario ha cometido un incumplimiento grave y, con ello, exigir una extinción de contrato con derecho a indemnización.

Entre las razones para plantear un autodespido, podemos encontrar casos de impagos salariales hasta situaciones de acoso laboral o condiciones de trabajo peligrosas. En este caso, los motivos más habituales suelen ser:

Reducción injustificada del salario : El trabajador no podrá ver reducido su sueldo si no se plantea una causa objetiva y un acuerdo previo entre ambas partes

: El trabajador no podrá ver reducido su sueldo si no se plantea una causa objetiva y un acuerdo previo entre ambas partes Cambio de jornadas o turnos sin justificación : El cambio de horario puede ser una causa para la extinción de contrato si la modificación afecta negativamente al usuario

: El cambio de horario puede ser una causa para la extinción de contrato si la modificación afecta negativamente al usuario Modificación de funciones o responsabilidades : Se considerará incumplimiento grave el cambio de puesto de trabajo que provoque una reducción de categoría profesional o perjuicio para la dignidad del empleado

: Se considerará incumplimiento grave el cambio de puesto de trabajo que provoque una o Traslados injustificados: La movilidad geográfica impuesta sin considerar los derechos del trabajador puede ser causa de extinción de contrato

Noticias relacionadas

A la hora de sustentar un autodespido, es fundamental contar con pruebas documentales, ya sean correos electrónicos o comunicaciones oficiales de la empresa. En algunos casos, los testigos que puedan acreditar una modificación injustificada de las condiciones laborales son esenciales para legitimar la decisión del empleado afectado.