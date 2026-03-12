Alimentaciín
Retenidos algunos envíos de soja brasileña con destino a China tras suspender los controles sanitarios
EP
Algunos cargamentos de soja brasileña que iban a exportarse a China han sido retenidos en los puertos después de que estos no lograsen superar los controles fitosanitarios realizados por el Ministerio de Agricultura.
Según ha informado 'Bloomberg' citando fuentes conocedoras del asunto, esto se ha traducido en que la comercializadora estadounidense de productos agrícolas Cargill suspendiese los envíos hacia el 'gigante asiático'.
Esta circunstancia podría derivar en retrasos en la llegada de los cargueros a China, si bien las fuentes han precisado que la incidencia no es, por el momento, lo suficientemente extensa como para alterar el flujo regular de las exportaciones.
La cosecha de soja en Brasil está cercana a concluir, lo que permite al país sudamericano liderar las importaciones chinas de este alimento. No obstante, de producirse problemas en el suministro, las empresas chinas podrían optar por adquirir soja de Estados Unidos.
- Los médicos de familia, sobre el aumento de las bajas laborales por salud mental: 'No es un abuso del trabajador
- Un equipo de médicos describe un caso clínico 'extremadamente inusual': una complicación cardiaca asociada a una anestesia habitual
- La nueva revolución alimentaria es volver a la comida de las abuelas: 'Ellas ya practicaban un modelo sostenible
- Dardo de Meloni a Sánchez: 'La postura de Italia está con los principales países europeos, salvo España
- El Supremo sanciona a un juez 'primerizo' por actuar contra una fiscal con la que había discutido
- Hacienda detecta un incremento de 7,4 millones en el precio del acero del sevillano Puente del Centenario, investigado en la trama Ábalos
- El Parlament impulsa una ley para que las personas mayores reciban en seis meses las ayudas a la dependencia
- La justicia obliga a indemnizar con 61.000 euros a un trabajador despedido por hacer vida normal estando de baja