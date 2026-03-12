Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Retenidos algunos envíos de soja brasileña con destino a China tras suspender los controles sanitarios

Algunos cargamentos de soja brasileña que iban a exportarse a China han sido retenidos en los puertos después de que estos no lograsen superar los controles fitosanitarios realizados por el Ministerio de Agricultura.

Según ha informado 'Bloomberg' citando fuentes conocedoras del asunto, esto se ha traducido en que la comercializadora estadounidense de productos agrícolas Cargill suspendiese los envíos hacia el 'gigante asiático'.

Esta circunstancia podría derivar en retrasos en la llegada de los cargueros a China, si bien las fuentes han precisado que la incidencia no es, por el momento, lo suficientemente extensa como para alterar el flujo regular de las exportaciones.

Noticias relacionadas

La cosecha de soja en Brasil está cercana a concluir, lo que permite al país sudamericano liderar las importaciones chinas de este alimento. No obstante, de producirse problemas en el suministro, las empresas chinas podrían optar por adquirir soja de Estados Unidos.

