La planificación financiera no cabe en un 'prompt'

¿Seguirías el tratamiento médico que te sugiere una inteligencia artificial sin contrastarlo con un profesional que conozca tu historial clínico?, ¿presentarías una demanda judicial según las indicaciones que te recomendase la IA?, ¿modificarías la instalación eléctrica de tu hogar siguiendo sus consejos?, ¿tirarías un muro de carga después de preguntarle si puedes hacerlo? Del mismo modo que la respuesta a todas estas preguntas es no, tampoco deberías poner en manos de un algoritmo tus ahorros. Aunque, desgraciadamente, hay quienes consultan y se dejan llevar por sus indicaciones.

Ciertamente, esta tecnología es asombrosa. La inteligencia artificial nos ofrece información inmediata, comparativas, simulaciones y respuestas aparentemente sólidas en cuestión de segundos. Pero hay una gran diferencia entre la información y el asesoramiento; entre una respuesta extraída de millones de datos que circulan por internet y una planificación financiera personalizada.

La IA no conoce tu historia. Tus aspiraciones y las de tu familia. No mide tus desvelos cuando ves tu cartera en rojo ni tu capacidad real de mantener la calma en momentos de incertidumbre. No sabe de tus emociones ni cuántos conocimientos tienes sobre educación financiera.

La planificación de las finanzas no es solo conocimiento técnico o matemáticas; también es psicología, contexto vital y acompañamiento. Es saber que detrás de cada decisión hay proyectos de vida: la formación de tus hijos, el deseo de volver a empezar, de emprender, de organizar un gran viaje o de tu tranquilidad en la jubilación. Y todo esto no cabe en un prompt.

Para hacer realidad estas metas es importante gozar de salud financiera, para lo que hay que prepararse siguiendo un plan en función de los objetivos y el horizonte temporal para alcanzarlos.

Aquí es donde el asesor financiero aporta un valor diferencial. Porque no solo diseña una cartera; sino también una hoja de ruta. Define contigo objetivos realistas, establece una estrategia coherente con tu perfil de riesgo y, sobre todo, te acompaña en el camino. En los momentos de duda. En los momentos de euforia. En los momentos de miedo. Tenderte una mano real, algo que la IA no puede dar.

¿Significa eso que la inteligencia artificial es el enemigo? No, todo lo contrario.

Es una herramienta que, combinada con la mano profesional de los asesores financieros, puede resultar fantástica para analizar grandes volúmenes de datos, detectar patrones, optimizar carteras, simular de forma más precisa… Y, sobre todo, liberarnos de tiempo para lo que realmente importa: escucharte. En definitiva, nos permite ayudarte mejor, pero no nos sustituye.

La salud financiera, como la física, requiere prevención, seguimiento y disciplina. No se trata de reaccionar cuando hay un problema, sino de planificar antes de que aparezca. Y para eso, igual que vas al médico o llamas a un experto para arreglar daños de cierta envergadura, también debes hacer lo propio con tus finanzas.

Porque las finanzas hablan de números, pero las decisiones hablan de vida. De la vida que queremos para nosotros y los nuestros.