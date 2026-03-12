Dónde se cobran las pensiones más altas (y bajas) de España en 2026: la tabla que revela la gran brecha entre provincias

España no se jubila igual en todas partes. La diferencia entre territorios puede suponer varios cientos de euros al mes para dos pensionistas con carreras laborales similares. Los últimos datos oficiales lo confirman y dibujan un mapa (y, sobre todo, una tabla) con contrastes muy marcados entre provincias.

Según las estadísticas publicadas por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, la pensión media de jubilación contributiva en España supera ya los 1.500 euros mensuales. Sin embargo, esa cifra nacional esconde realidades muy distintas cuando se baja al detalle provincial.

En el grupo de cabeza se sitúan territorios del norte peninsular y grandes polos económicos. Provincias como Vizcaya, Álava o Guipúzcoa destacan de forma recurrente por registrar algunas de las pensiones medias más elevadas del país, claramente por encima de la media estatal. También figuran en la parte alta Asturias, Madrid y Navarra, con cuantías igualmente superiores al promedio.

Provincia Pensión media de jubilación (euros/mes aprox.) Vizcaya 1.800 euros+ Álava 1.800 euros+ Guipúzcoa 1.780 euros+ Asturias 1.770 euros+ Madrid 1.720 euros+ Navarra 1.680 euros+ Barcelona 1.580 euros+ Valencia 1.590 euros+ Castellón 1.470 euros aprox. Alicante 1.410–1.450 euros Málaga 1.370–1.400 euros Jaén 1.240 euros aprox. Cáceres 1.244 euros aprox. Almería 1.238 euros aprox. Lugo 1.162 euros aprox. Ourense 1.070 euros aprox.

En el extremo contrario aparecen varias provincias del interior y del sur, donde la pensión media de jubilación se mantiene sensiblemente por debajo de la referencia nacional. En estos territorios, la diferencia acumulada a final de año puede ser notable para miles de hogares.

Por qué existen estas diferencias

Los expertos apuntan a factores estructurales del mercado laboral. Las provincias con pensiones más altas suelen compartir varios rasgos: mayor peso de la industria y de sectores de alto valor añadido, salarios medios más elevados, carreras de cotización más largas y menor temporalidad, como sucedió con el sector siderúrgico o minero en lugares como Euskadi o Asturias.

Eso se traduce en bases de cotización superiores durante la vida laboral, el principal elemento que determina la cuantía de la pensión contributiva. También influye la estabilidad del empleo: territorios con menor paro tienden a registrar trayectorias profesionales más continuas.

Las cifras proceden de la explotación estadística de la nómina mensual de pensiones y de los informes periódicos del sistema público, elaborados por la administración central. Estos datos permiten comparar importes medios por provincia, comunidad autónoma y régimen de cotización con criterios homogéneos.

Más allá del ranking, la lectura de fondo es clara: el lugar donde se trabaja condiciona el nivel de ingresos en la jubilación. Una realidad que combina demografía, estructura productiva y calidad del empleo, y que seguirá marcando diferencias mientras persistan esas brechas económicas territoriales.