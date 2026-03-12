La Generalitat sacará una oferta de empleo público de más de 10.000 plazas, un 20% más que el año pasado | BUSCADOR

La Generalitat de Catalunya sacará una oferta de empleo público de más de 10.000 plazas para este año 2026. Por el momento, el Ejecutivo catalán ha puesto encima de la mesa una primera oferta de 8.474 plazas, a las que se deberán sumar las plazas previstas para doncentes. Estas no están todavía concretadas por el actual conflicto colectivo que afecta a las escuelas y cuya negociación está abierta.

Así se lo ha planteado la dirección general de Función Pública a los sindicatos en una reunión celebrada este jueves. La propuesta pone encima de la mesa un 20% más de empleos que la aprobada en 2025, siempre que se mantenga una proporción similar de plazas en educación de las planteadas el año pasado. El mayor incremento se explica por el refuerzo de las plazas para administrativos dentro de los distintos departamentos de la Generalitat, habilitados para tratar de desatascar trámites burocráticos y así dar cumplimiento a las promesas de agilización de la Administración efectuadas por el Govern de Salvador Illa. El número de plazas para más Mossos o sanitarios se mantiene prácticamente igual que el ejericicio anterior.

Funció Pública ha presentado a los sindicatos mayoritarios su oferta y ahora deberá proceder a aprobarla en un próximo Consell Executiu. El objetivo de la conselleria liderada por Albert Dalmau es cerrar esta cuestión antes de acabar el mes de marzo para así poder ir planificando las oposiciones.

La propuesta de la Generalitat de Catalunya para este 2026 incluye las plazas siguientes:

1.604 plazas del cuerpo de Mossos d’Esquadra.

2.327 plazas entre l’Institut Català de la Salut i l’Agència Tributària de Catalunya (estos cuerpos deberán concretar sus propias ofertas).

23 plazas del cuerpo de Bombers.

12 plazas del cuerpo de Agents Rurals.

174 plazas de personal de prisiones.

4.334 plazas de personal administrativo y personal laboral.

El grado de competencia para conseguir una de estas plazas sigue siendo elevado. En la última prueba convocada, referente a la oferta de empleo público de 2025, se dirimían 1.325 plazas y se presentaron un total de 16.493 aspirantes, según datos divulgados por la Generalitat. Es decir, a más de 12 candidatos por plaza.