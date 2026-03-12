La oferta de trabajo viral: 1.000 euros por asistir a La Velada del Año VI en Sevilla

Tras el anuncio oficial de La Velada del Año VI hace unos días, con fecha y lugar para el evento anual de boxeo organizado por el influencer Ibai Llanos, el portal de empleo InfoJobs nos sorprende con una oferta de trabajo 'llamativa': ser invitado VIP en La Velada VI.

Un sueldo de 1.000 euros y gastos de transporte pagados

Este anuncio se integra en los conocidos CoolJobs del sitio web, una iniciativa donde se lanzan ofertas "diferentes, divertidas y originales, que se adaptan a los gustos y pasiones de la gente". En este caso, se presenta la posibilidad de asistir como invitado VIP al evento en Sevilla el próximo 25 de julio, además de un salario de 1.000 euros netos.

Según se incluye en la oferta de trabajo, para inscribirse la experiencia previa no es necesaria. De hecho, el único requisito es tener el título de Educación Secundaria Obligatoria (ESO). Entre las principales ventajas, la persona seleccionada podrá asistir al pesaje oficial de los luchadores, contando con acceso a la zona VIP del evento.

Por si todo ello fuera poco, el afortunado tendrá derecho a acudir al evento con un invitado, sin tener que pagar gastos de desplazamiento y alojamiento, ya que correrán a cargo de la organización del evento. Además, la inscripción puede realizarse desde cualquier lugar del país.

Cómo inscribirse en la oferta de trabajo

Todos aquellos que quieran obtener esta plaza de trabajo, tendrán que acceder a la oferta a través de la plataforma oficial de InfoJobs. Para ello, el usuario deberá inscribirse mediante su cuenta personal de InfoJobs, pulsando el correspondiente botón de inscripción para enviar su solicitud.

En todo caso, la plataforma será la encargada de seleccionar a los vacantes, y en cuanto la persona sea elegida, sus datos se trasladarán a una empresa de trabajo temporal (ETT). Dicha empresa se ocupará de formalizar el contrato laboral.

Actualmente, la oferta supera las 150.000 inscripciones, aumentando a un ritmo vertiginoso. El evento, que en ediciones anteriores había registrado audiencias millonarias en plataformas digitales, ya habría conseguido vender todas las entradas disponibles, completando el aforo de 70.000 espectadores del Estadio La Cartuja de Sevilla.