Dos nombres se perfilan para presidir Barcelona Global

“Aquí en 12 o 13 años nunca ha habido ninguna candidatura alternativa”. Es un veterano de Barcelona Global quien habla en estos términos, interrogado sobre la cercana sucesión que debe producirse en la organización empresarial.

En efecto, los presidentes de esta institución tienen mandatos de dos años y su actual presidente, Ramon Agenjo, consejero de Damm, ostenta el cargo desde junio de 2024, cuando sucedió a Maite Barrera, fundadora de Bluecap.

El cambio debe producirse dentro de dos o tres meses, y según ha podido saber EL PERIÓDICO, existe un cierto debate en Barcelona Global sobre la identidad del futuro presidente. Las fuentes consultadas por este diario apuntan que existen dos nombres encima de la mesa: el de Josep Lluís Sanfeliu, fundador del fondo biotecnológico Asabys, y el de Rafael Fontana, presidente de honor del prestigioso bufete de abogados Cuatrecasas.

Las fuentes consultadas coinciden en apuntar que no existe ningún tipo de enfrentamiento, aunque sí dos perfiles bien diferenciados entre Sanfeliu (Barcelona, 1974) y Fontana (Barcelona, 1954). Las mismas fuentes sostienen que los expresidentes de la institución (entre los que se cuentan Emilio Cuatrecasas, Maria Reig, Aurora Catà, Joaquim Coello, Maite Barrera, Pau Guardans, Marian Puig o Gonzalo Rodés) serían más partidarios de Fontana, en una decisión que depende exclusivamente de Ramon Ajenjo y que deberá validar la comisión ejecutiva del organismo, formada por 21 miembros.

“No hay ningún lío, hay un debate, cosa que ocurre siempre”, explica un empresario conocedor de los entresijos de la sucesión. De hecho, y según apunta, en 2024, cuando Ajenjo fue designado presidente, también hubo más de un perfil con opciones. En aquel caso, la figura que también gozaba de apoyos para presidir la organización era el británico Mike Blackman, ‘alma mater’ de la feria audiovisual ISE.

Una decisión con 'mirlos blancos' y sin candidaturas

Otra voz autorizada apunta que en aquel momento Agenjo fue una opción de última hora, y que esto ha ocurrido en otras ocasiones: “Normalmente, hasta el último minuto no se sabe”, apunta esta voz, que recuerda que ha habido casos de “mirlos blancos” que inicialmente no estaban en las quinielas hasta pocos días antes de la votación. “Pero nunca hay polémica en Barcelona Global, porque al ser los mandatos de dos años, hay tiempo para todos”, añade esta fuente.

Una portavoz oficial de la institución ha puntualizado que en Barcelona Global “no se presentan candidaturas” y que nadie puede postularse para la presidencia. “El presidente, Ramon Agenjo, mantiene conversaciones, y cuando tenga un nombre deberá comunicarlo al consejo de supervisión”, añadía esta voz.

Aunque faltan aún algunos meses para que Agenjo se decida por un candidato y la comisión ejecutiva lo valide, los perfiles de Sanfeliu y Fontana ya están encima de la mesa. El primero lleva ya un tiempo en la comisión ejecutiva del organismo, requisito imprescindible, mientras que el segundo, que ha hecho la mayor parte de su carrera profesional en Cuatrecasas, ha ingresado hace un mes en esta misma comisión.

Expertos en atraer inversiones

La institución tenía en 2025 un presupuesto de 2,4 millones de euros y se financia con las aportaciones de socios individuales y corporativos, que incluyen a 21 empresas y cuatro administraciones públicas, como son el Ayuntamiento de Barcelona, la Diputació de Barcelona, la Generalitat y el Consorci de la Zona Franca. El 42% del presupuesto lo cubre con los proyectos que lleva a cabo.

En los últimos años, Barcelona Global se ha hecho un espacio en la constelación de organizaciones empresariales de la capital catalana siendo responsable de haber atraído a un importante número de empresas extranjeras a Catalunya. Para hacerlo, Barcelona Global tiene el departamento Barcelona & Partners, abierto en 2021 y que goza del respeto del empresariado catalán. Esta entidad ha tenido un papel relevante en el aterrizaje de compañías como Pepsico, Delfos, Bayer, Hellofresh, ZF Group o Veriff. También participó en la llegada de la Copa América de vela que se disputó el pasado año. El actual presidente de la institución, Ramon Agenjo, es uno de los directivos más influyentes de la capital catalana.