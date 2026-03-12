Marcel Pons, dueño de un restaurante de Barcelona: "Mi padre puso gran parte del dinero y no es lo mismo devolvérselo con 80 años que con 70"

Hace dos años que los hermanos Pons decidieron fundar 'Incorrecte' en el barrio de Sant Gervasi de Barcelona, un restaurante que ofrece un "menú degustación de nueve platos", explica Marcel -el fundador y 'chef'- en el canal de YouTube de Eric Ponce.

Como todos, empezó de "ayudante de cocina, fregando platos", pero tras estudiar cocina y acabar como "jefe" quiso tener su propio restaurante para el que necesitó la ayuda de su hermano Magí, y también de sus padres, por la cuantía económica que necesitaba.

"Montar un restaurante es complicado"

Los menús degustación tradicionales pueden ser de hasta cuatro o cinco horas comiendo, algo que querían cambiar. En la era de inmediatez, quisieron adaptar también esta forma de comer con un menú de -como mucho- 90 minutos con "explicaciones cortas" y "cocina de la abuela, sabiendo lo que comes y que sean elementos que puedas detectar en el plato y en la boca".

"Montar un restaurante es complicado. Es un follón de licencias, de normativas, de aparatos", reconoce. Y también una gran inversión, pese a ser un local en el que "caben 49 personas" y trabajan solo dos en cocina. Marcel no quiere ser como un inversor que solo busca rentabilidad sino que quiere "también la comodidad de los trabajadores y la gente", por lo que trabajan de martes a sábado y nunca en Navidad o Semana Santa.

Los hermanos Pons reconocen que las obras y la cocina es lo más caro al montar un restaurante. "Es muy difícil que un local sea perfecto para ti y el material de cocina es muy caro también: hornos, neveras..", afirma.

Más de 300.000 euros de inversión

"Solo en obras nos dejamos 300.0000 euros, sin hablar de cristalería, de cubertería o de mobiliario", explican. Aún así, lograron gastar menos que la mayoría porque su padre "es constructor y lo hizo él".

Todavía no han recuperado esta inversión, pero sí "el 50% o un poco más". Normalmente, se tarda cinco años en amortizarla, según explican en el canal de Eric Ponce. "Estoy ganando mucho menos que cuando estaba trabajando por cuenta ajena. Que renuncias un tiempo, no siempre", añade.

"El banco no te da dinero"

"Mi padre puso gran parte del dinero y no es lo mismo devolvérselo con 80 años que con 70, que aun los puede disfrutar", cuentan. "El problema es que muchas veces el banco no te da dinero, o tienes la ayuda de un inversor privado o estás 'jodido' porque no tienes la capacidad económica de tener 300,000 € para poder invertir en un restaurante".

"Si vas a comprar una casa sí que te da el dinero. Es más fácil para una casa que para un negocio", detallan. Ya que "si te hacen falta 20.000 quizás sí", pero "cuando hablamos de 300.000"es mucho más complicado.