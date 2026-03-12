Un fallo en las pensiones permite ahora a miles de jubilados cobrar hasta 14.000 euros

Un nuevo criterio judicial abre la puerta a que miles de jubilados reclamen pagos retroactivos de hasta 14.000 euros tras detectar un error en la aplicación de un complemento de pensión que durante años dejó fuera a muchos beneficiarios, especialmente a padres que cumplían los requisitos pero no lo percibieron.

La noticia tiene su origen en una interpretación reciente de la normativa de la Seguridad Social y en diversas resoluciones judiciales que han venido matizando un complemento conocido como el de “aportación demográfica”, comúnmente denominado complemento por maternidad. Este se concedía, entre 2016 y 2021, únicamente a mujeres con dos o más hijos como reconocimiento al impacto laboral de la maternidad en las carreras profesionales. No obstante, tribunales europeos y nacionales han considerado que esa aplicación fue discriminatoria por razón de sexo.

¿Qué ha cambiado y por qué puede suponer hasta 14.000 euros?

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) concluyó ya en una sentencia de diciembre de 2019 que excluir de ese complemento a los hombres que compartían exactamente la misma situación (es decir, padres con dos o más hijos que accedieron a una pensión contributiva) vulneraba el principio de igualdad de trato recogido en Derecho comunitario. A partir de ahí, la jurisprudencia española ha ido adaptando ese criterio.

Por su parte, el Tribunal Supremo ha confirmado en resoluciones posteriores que, al no mediar causa objetiva que justifique la exclusión, esos hombres tienen derecho a percibir el complemento con efectos retroactivos si cumplen los requisitos establecidos en su momento. Al cuantificarse como un porcentaje de la pensión mensual que no se llegó a percibir, los importes acumulados durante varios años pueden alcanzar cifras elevadas, de hasta 14.000 euros o más dependiendo del caso y del tiempo sin reconocimiento.

¿Quién puede reclamar y cómo hacerlo?

Pueden verse afectados jubilados o beneficiarios de pensión contributiva que:

causaron derecho entre 2016 y 2021 ,

, tienen dos o más hijos ,

, no recibieron el complemento en su momento pese a cumplir los requisitos.

Para solicitarlo, estos pensionistas deben presentar una solicitud de revisión ante la Seguridad Social especificando la petición del complemento con carácter retroactivo. Si la administración deniega la solicitud, la vía judicial es la opción habitual para ver reconocido el derecho. En muchos casos, las sentencias estimatorias han obligado a la Seguridad Social a abonar los atrasos acumulados.

Este ajuste jurídico pone de manifiesto tanto la importancia de las interpretaciones jurídicas en el sistema de pensiones como las oportunidades que se abren cuando un criterio legal se revisa a favor de un colectivo que había quedado excluido. Para muchos afectados, este fallo puede suponer un refuerzo significativo de su economía personal en un momento de presión sobre los ingresos de los jubilados.